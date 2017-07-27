İstanbul'u fırtına vurdu; sağanak yağış ve dolu hayatı felç etti

İstanbul'da şiddetli sağanak, fırtına ve dolu hayatı felç etti. Sağanak sonrası pek çok noktayı su bastı, trafik felç oldu, vatandaşlar yollarda kaldı. Yağış nedeniyle hava ve deniz ulaşımı da olumsuz etkilendi. AFAD'dan yapılan açıklamada Marmara'da yağış gece saatlerinde etkisini arttıracağı bildirildi.

Bazı noktalarda diz boyu su birikintisi oluştu. Cep telefonlarının zaman zaman çekmediği, bazı noktalarda elektrik kesintileri yaşandığı görüldü. İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış, E-5 Silivri yönünde trafiği durdurdu. Metro seferleri de iptal edildi.

Dolu yağışının ise pek çok evin ve otomobilin camlarını kırdığı görüldü. Haydarpaşa Limanı'nda vinç devrildi, yangın çıktı, Kağıthane'de bir depoya yıldırım isabet etti, Şişli'de ise mezarlık duvarı yıkıldı, 2 kişi yaralandı. Fırtınada yaralanan yaklaşık 10 kişi Üsküdar Haydarpaşa Numune Hastanesi’ne tedavi için başvurdu. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Sağanak sırasında Silahtarağa Caddesi'ndeki bir plastik deposuna yıldırım düşmesi nedeniyle yangın çıktı. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı.

AFAD'dan yeni açıklama

Öte yandan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), gece saatlerinde yağışın şiddetini arttırmasının tahmin edildiğini bildirdi.

AFAD'dan şu açıklama yapıldı:

Marmara'da yağışın gece saatlerinde etkisini artıracağı tahmin edildiği için ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunmalıdır.

Yapılan son açıklamaya göre, yağışın şiddetini azaltarak yarın (cuma) akşam saatlerine kadar devam edeceğinin tahmin edildigini açıkladi. Ayrıca son yapılan hava tahmin raporuna göre gece saat 03.00’te kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı.

İBB'den açıklama

İBB'den yapılan açıklamada "Metrobüs hattımız tüm duraklarda hizmet vermektedir. Şehir Hatları Vapurları'nda, Beylerbeyi ve Beşiktaş iskeleleri bağlantılı seferler hariç, tüm seferler yapılmaktadır" denildi.

Aksaray'da vatandaşlar mahsur kaldı

Aksaray Meydanı'nda yoğun su birikintisi oluştu. Bölgeden geçen bir halk otobüsü, bir taksi dolmuş ve bir otomobil, suyun içinde mahsur kaldı.

Vatandaşlar, sular içindeki araçların üzerine çıkarak kurtarılmayı bekledi. Otobüsün üstüne çıkan vatandaşlar, çevredekilerin getirdiği merdivenle diğerler vatandaşlar da olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Aksaray'da bazı vatandaşlar, adeta göl haline gelen meydanda yürüyemeyince yüzmeyi tercih etti. Bölgede tramvay seferleri de durdu. Meydandaki alt geçit de sular altında kaldı. Aksaray'da yağışın etkisiyle trafikte de yoğunluk yaşandı. Bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi.



Yağış nedeniyle iş yerlerini su basan esnaf, kendi çabalarıyla suları boşaltmaya çalıştı. Bazı iş yeri sahipleri de su baskınlarını önlemek için önlem aldı.

İncirli Köprüsü'nde şiddetli yağış nedeniyle oluşan selden bir vatandaş yüzerek kurtuldu.

Tramvayın direkleri hasar gördü

Tramvayın Kabataş ve Fındıklı istasyonlarındaki direklerin hasar görmesi nedeniyle seferler gerçekleştirilemiyor. İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak, tramvay direklerine de hasar verdi. Kabataş ve Fındıklı istasyonlarında, yol üzerindeki tramvay direklerinin hasar görmesi nedeniyle bu hatlarda seferler yapılamadı. Eminönü ile Beyazıt arasında da yaşanan su baskını nedeniyle tramvaylar hareket edemedi. Öte yandan, yağış nedeniyle duran Bağcılar-Beyazıt tramvay seferlerine de yeniden başlandı. Ümraniye'de ise yolda çok sayıda ağaç ve elektrik direği devrildi. Ağaç ve direklerin altında kalan bazı araçlarda hasar oluştu. Bir binanın camları da dolu nedeniyle kırıldı. Kadıköy Bahariye'de ise yol kenarındaki bir ağacın, nostaljik tramvay hattına devrilmesi nedeniyle seferler durdu.

Karaköy-Kadıköy vapuru kayalıklara çarptı!

Karaköy'den Kadıköy'e 18:00'de harekete çıkan şehir hatları vapuru fırtına sebebiyle denizde mahsur kaldı. Motor puan dalga kıranlara çarpıyor yolculara can yelekleri giydirildi.Kısa süreli paniğin ardından vapur Kadıköy'e yanaştı.

Öte yandan Bandırma'dan gelen Adnan Menderes adlı İDO feribotu Yenikapı'da iskeleye yanaşırken Orhangazi adlı feribota çarptı. Adnan Menderes feribotunda yarık oluştuğu bildirildi.

İstanbul'daki yağışta Haydarpaşa Camisi'nin minaresi yıkıldı.

Elektrik çarptı

Küçükçekmece'de sağanağın etkisiyle elektrik direğinden kopan kablonun yolda biriken suya temas etmesi sonucu bir kişiyi elektrik çarptı. İstanbul'daki şiddetli yağış ve fırtınada Küçükçekmece Fatih Mahallesi Hatboyu Caddesi'nde elektrik direğindeki kablo koparak, caddede biriken yağmur suyuna temas etti. Bu sırada caddede yürüyen Batıkan Koç'u elektrik çarptı.



Kaldırımdaki vatandaşlar tarafından yoldan çekilen Koç, ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine gelen BEDAŞ ekipleri ise elektrikleri kestikten sonra kopan hattı yeniledi. Bu arada, sağanak nedeniyle Beykoz Devlet Hastanesi'nin Acil Servisi'ni su bastı. Hastanedeki sular, çalışanlar tarafından tahliye edildi. Hastane bahçesinde bir ağaç da fırtınanın etkisiyle devrildi.

Çengelköy'teki tarihi çınar için özel ekip

Çengelköy sahilinde çay bahçesinin bahçesindeki bir çınar ağacı boş alana, Küçüksu'da yol kenarındaki bir ağaç ise park halindeki boş aracın üzerine devrildi. Çengelköy Çınaraltı mevkisinde tarihi anıt çınar fırtınada zarar gördü. Ağacın bakımı için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından özel ekip oluşturulduğu bildirildi.

İstanbul'da trafik durdu

Sağanak yağış sonrası trafik durma noktasına geldi. İBB'nin trafik haritasında yoğunluk yüzde 80'leri buldu.

İDO'da sefer iptalleri yapıldı

İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle deniz ulaşımında da aksamalar yaşandı. Akşam saatlerinde başlayan ve şiddetli fırtına ve yer yer dolu şeklinde görülen yağış nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri'nde (İDO) hızlı

feribot ve dış hat deniz otobüsü seferleri yapılamadı, bazı seferler de iptal edildi.

Buna göre, 17.30'daki Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa deniz otobüsü, 17.50 Avşa-Marmara/Avcılar-Yenikapı-Bostancı deniz otobüsü, 18.15 Armutlu-Yenikapı-Kadıköy deniz otobüsü, 18.30 Kadıköy-Yenikapı-Armutlu deniz otobüsü, 18.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş deniz otobüsü, 19.20 Bostancı-Yenikapı-Çınarcık-Esenköy deniz otobüsü seferleri yapılamadı. İDO, 19.30 Bostancı-Yenikapı/Marmara-Avşa deniz otobüsü, 19.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa deniz otobüsü, 19.30 Avşa-Marmara/Yenikapı-Bostancı deniz otobüsü, 21.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş deniz otobüsü seferlerini de iptal etti.

Yağış Atatürk Havalimanı'ndaki seferleri de olumsuz etkiledi

İstanbul'da yağmurun etkili olduğu akşam saatlerinde, 'CB' (kümülonimbus) olarak adlandırılan, kötü hava koşullarına ve yıldırımlara neden olan elektrik yüklü bulutlar Atatürk Havalimanı'na inecek uçakları olumsuz etkiledi.Şu an Atatürk Havalimanı'na inişler yapılamazken bazı uçaklar başka meydanlara yönlendirildi. CB bulutlarına yakalanmak istemeyen pilotlar, iniş için yaklaşma yapamayınca havada tur atmak zorunda kaldı.

Yağışların Edirne ve Kırklareli çevrelerinde çok kuvvetli metrekareye 51-75 kilogram, Çanakkale, Tekirdağ ve İstanbul'un batı çevrelerinde kuvvetli metrekareye 21-50 kilogram olacağı tahmin ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, alınan meteorolojik ihbar doğrultusunda AKOM planlamasıyla İtfaiye, İSKİ, Yol Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı, Halkla İlişkiler, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, Zabıta Daire Başkanlığı, Park ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, İSTAÇ, çalışmalarını tamamladı.

Yağışla birlikte rüzgârında kuzeyli yönlerden kuvvetlice ve aralıklarla fırtınamsı şeklinde (20-60 km/s) esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının da hissedilir derecelerde azalarak mevsim normalleri civarına gerilemesi bekleniyor."

Vatandaşların yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı ani sel, lokal su baskını, yerel dolu yağışı ve yıldırım düşmesine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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