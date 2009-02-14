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Kültür-Sanat

İstanbul’u anlatan senaryo aranıyor

Türk sinemacıları, Avrupalı senaristlere de açık bir yarışmayla İstanbul’u en iyi anlatan senaryoyu arıyor.

14 Şubat 2009 02:00

Türk sinemacıları, Avrupalı senaristlere de açık bir yarışmayla İstanbul’u en iyi anlatan senaryoyu arıyor.

Türk sinemasını tanıtmak üzere 59. Berlin Film Festivali Berlinale’ye iki filmle katılan Türk sinemacılar, Avrupalı senaristlere de açık olan bir yarışmanın tanıtımını Ritz Carlton Oteli’nde düzenledikleri basın toplantısıyla duyurdu.

Televizyon ve Sinema Filmi Yapımcıları Meslek Birliği (TESİYAP) Başkanı Mine Vargı, Senaryo Yazarları Derneği (SENDER) temsilcisi Eylem Kaftan ile İstanbul 2010 Ajansı’nın Sinema Sorumlusu Ayşen Sever, Avrupalı profesyonel senaristlere çağrı yaparak, konulu film dalında İstanbul’u anlatan en iyi senaryoyu aradıklarını duyurdular.

Filme çekilecek

Kaftan, Sever ve Vargı, yarışmada birinci gelecek senaryonun ‘İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti’ etkinliği çerçevesinde gösterilmek üzere filme çekileceğini söylediler. Türk sinemacılar, senaryo yarışması ile İstanbul’u Avrupa sinemasına açtıklarını dile getirdi.

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