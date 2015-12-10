"İstanbul'u alan CHP kurultayını kazanır"

Cumhuriyet yazarı Ayşe Yıldırım, 16-17 Ocak’ta yapılacak olağan kurultay öncesi “CHP kulislerinin kaynadığını” söyleyerek, partide ‘İstanbul’u alan kurultayı kazanır’ görüşünün hakim olduğunu belirtti.

Mevcut il yönetiminden Kenan Sönmez’in aday olduğunu açıkladığı İstanbul İl Başkanlığı için eski milletvekilleri Müslim Sarı, Kadir Gökmen Öğüt, Çetin Soysal, Berhan Şimşek, Süleyman Çelebi ve PM üyesi Cemal Canpolat’ın isimlerinin de konuşulduğunu belirten Yıldırım, “sürpriz” bir isme de hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi. Yıldırım, “Çünkü bazı ağır toplar partiyle organik bağı olmayan sol tandanslı bir isim arayışını da sürdürüyor” dedi.

Ayşe Yıldırım’ın Cumhuriyet’te “İstanbul'u alan Kurultay'ı kazanır” başlığıyla yayımlanan (10 Aralık 2015) yazısı şöyle:

“İstanbul’u alan kurultayı kazanır.”

Bugünlerde hangi CHP’li ile konuşsanız bu cümleyi mutlaka duyarsınız.

Muhalifler olağanüstü kurultay için yeterli imzayı toplayamayınca CHP kurultayına basının ilgisi şimdilik azaldı. Oysa CHP örgütleri oldukça sıcak günler yaşıyor, kulisler kaynıyor...

16-17 Ocak’ta yapılacak olağan kurultay öncesi il ve ilçe kongreleri tam gaz sürüyor. Şu ana dek 900’den fazla ilçede 20’ye yakın ilde kongreler tamamlandı. Gözler ise özellikle en fazla kurultay delegesini çıkaracak olan İstanbul’a kilitlendi. 26-27 Aralık’ta Bostancı Gösteri Merkezi’nde yapılacak kongrede Murat Karayalçın aday olmayacak. Ankara’dan milletvekili adaylığı beklerken Kılıçdaroğlu’nun hamlesi ile İstanbul il başkanlığına getirilen Karayalçın, görevini tamamladığı düşüncesinde. “Kemal Bey benden seçime kadar istemişti. Normal olarak 7 Haziran’da bırakmam gerekiyordu. Ama gözlemlerim ve önerilerimi kongrede sunayım diye bekledim” diyor.

Geçen hafta sonu tamamlanan ilçe kongreleri partinin ağır toplarının güç savaşına sahne oldu. Sonuçlar herkesi memnun etmiş görünüyor ki kime sorsanız, “Biz kazandık” diyor.

İl başkanlığı içinse aday furyası yaşanıyor.

Eski milletvekilleri Müslim Sarı, Kadir Gökmen Öğüt, Çetin Soysal, Berhan Şimşek, Süleyman Çelebi’nin yanı sıra PM üyesi Cemal Canpolat’ın adı kulislerde dolanmaya başladı. Mevcut il yönetiminden Kenan Sönmez aday olduğunu açıkladı bile.

Kurultayda genel başkanlık için Kılıçdaroğlu’nun karşısına çıkmaya hazırlanan Muharrem İnce, Mustafa Balbay ve Umut Oran’ın İstanbul’da güçlü olmadığı biliniyor. O nedenle İstanbul örgütünde il başkanlığı için gözler Kılıçdaroğlu’nda. Kılıçdaroğlu’nun kimi işaret edeceği merakla bekleniyor.

Aslında hedef 2019’daki yerel ve genel seçimler. Kılıçdaroğlu ile yola devamdan yana olan örgüt, oluşturulacak il yönetiminin yapısıyla hem PM’nin yapısını değiştirmek hem de 2019’daki aday isimlerinin belirlenmesinde etkin bir rol alma hesabında.

Partinin doğal tabanına dönerek başlatacağı yeni bir siyasi yaklaşımın genel merkezi de etkileyeceği konuşuluyor. Hem kongrede hem de kurultayda bolca dile getirilmesi beklenen yaklaşımların ana başlıklarını şöyle sıralayabiliriz:

- Merkez sağa yönelen politikalar son bulmalı.

- Parti yüzünü doğal tabanına yani sola dönmeli.

- Kürt sorununa ve Alevi meselesine sırtını dönmemeli.

- Şimdiye kadar dışarıda kalanlar kucaklanmalı.

- Gençler ve kadınlar yetiştirilmeli.

İşte İstanbul’da oluşturulacak yeni örgüt yapısının tüm bunları hayata geçirebilecek bir yapıda olması isteniyor. Dediğim gibi kulisler hareketli. İstanbul’u alan kurultayı kazanır. İki hafta boyunca kulislerde daha çok isim ortaya çıkacak, ittifaklar sağlanacaktır. O nedenle “sürpriz” bir isme de hazırlıklı olun. Çünkü bazı ağır toplar partiyle organik bağı olmayan sol tandanslı bir isim arayışını da sürdürüyor.

Karayalçın’ın önerileri

Karayalçın il başkanlığını bırakırken örgüte üç metin sunacak. İlki, CHP’nin Dikmen Vadisi projesinden esinlenerek geliştireceği bir Kentsel Dönüşüm metni. İkincisi 2019 belediye seçimlerine hazırlık metni. Üçüncüsü ise toplumsal kesimler, proje ve sorun odaklarıyla yeni bir örgütlenme modeli.

Ama bu üç metnin dışında bir önerisi daha var Karayalçın’ın: Adaylıkların belli puanlara bağlanması. Nasıl mı? Eğitimden aidat ödemeye, parti etkinliklerine katılmaktan kıdeme dair çeşitli kriterler belirlenecek ve bunların her biri için bir puan sistemi geliştirilecek. Ve puanın yettiği yere aday olabileceksin. Çok çalışırsan milletvekili adayı, az çalışırsan ilçe başkanı adayı olabilirsin diye de özetleyebiliriz. Tabii ki bu puanlamayı da bir bilgisayar programı yapacak.

Ancak görünen o ki CHP’de yeni şekillenen örgüt yapısı, bir bilgisayar programına ihtiyaç duymadan ülke sorunlarına yeni siyasi ve ideolojik bir yaklaşım sunacak anlayış ve bu anlayışı taşıyacak bir lider peşinde.