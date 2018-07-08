İstanbulspor ile Fenerbahçe yenişemedi

İstanbulspor - Fenerbahçe: 1-1

Mustafa AKIN / İstanbul,(DHA) -

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İstanbulspor ile karşılaştı. Esenyurt\'ta bulunan Necmi Kadıoğlu Stadı\'nda saat 19.00\'da başlayan mücadele, 1-1\'lik eşitlikle tamamlandı.

Fenerbahçe mücadeleye; Kameni, İsmail, Skrtel, Ozan, Guiliano, Eljif Elmas, Aatif, Valbuena, Isla, Josef ve Soldado 11\'i ile çıkarken İstanbulspor; Muhammet Alperen, Fatih, Etoga, Muhammed Ali, Muammer, Asım, Tolga, Halil, Mohammed Samed, Muhammed Demirci, İsmail 11\'i ile sahada yer aldı. Karşılaşmada Fenerbahçe\'nin golünü 45\'inci dakikada Aatif kaydederken, İstanbulspor\'un golünü 75\'inci dakikada İbrahim Yılmaz attı.

ALİ KOÇ\'A YOĞUN İLGİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı lacivertli takımı yalnız bırakmadı. Necmi Kadıoğlu Stadı\'na gelen Ali Koç, taraftarların yoğun ilgisi ile karşılaştı. \'Ali Koç Başkan Fenerbahçe Şampiyon\' tezahüratlarında bulunan bazı sarı lacivertli taraftarlar, başkan Koç ile hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Öte yandan sportif direktör Damien Comolli de mücadele öncesi stada geldi. Kendisi ile fotoğraf çektirmek isteyenleri kırmayan Comolli, karşılaşmayı başkan Ali Koç ile birlikte takip etti.

COCU İLK MAÇINA ÇIKTI

Fenerbahçe\'de teknik direktörlük görevine getirilen Phillip Cocu, İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçı ile takımın başında ilk kez yer aldı. Sarı lacivertli ekipte milli takım izni devam eden Dirar, kasık fıtığı ameliyatı sonrası tedavisi süren Mehmet Topal, yüklemelere bağlı hafif ağrıları bulunan Şener, Hasan Ali ve Salih Uçan, sabah antrenmanında bileği burkulan Erten Ersu ve kız kardeşi evlenen Mehmet Ekici maç kadrosuna alınmadı.

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Taraftarlardan detaylar

- Ali Koç detayları

- Comolli detayları

- Taraflardan görüntüler

- Mücadeleden görüntüler

- Cocu detayları

- Cocu\'nun taktik vermesi

- Genel detaylar