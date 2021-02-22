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Spor

İstanbulspor'dan TFF'ye "kural hatası" başvurusu

22 Şubat 2021 15:55

İstanbulspor Kulübü, TFF 1. Lig'de Yılport Samsunspor'a 1-0 yenildikleri karşılaşmada kural hatası yapıldığı iddiasıyla Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, hakem Turgut Doman'ın görüntülerle açık ve net bir şekilde sabitleşmiş kural hatası yapmış olduğu gerekçesiyle İstanbulspor-Yılport Samsunspor müsabakasının tekrar oynanması için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurusunu yapmıştır. Türk spor kamuoyuna duyurulur"  ifadeleri kullanıldı.

İstanbulspor'dan daha önce yapılan açıklamada, cumartesi günü Yılport Samsunspor'a karşı oynadıkları maçın 90. dakikasında Eduart Rroca'nın gördüğü kırmızı kartta kural hatası yapıldığı öne sürülmüştü.

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