İstanbulspor: 4 - Afjet Afyonspor: 3

İSTANBUL,(DHA) -
STAT: Yusuf Ziya Öniş
HAKEMLER: Alper Çetin, Utku Tunavelioğlu, Mehmet Ali Akkor
İSTANBULSPOR: Umut Kaya, Oğuzhan Yazıcı, Şaban Yılmaz Genişyürek, Cajic, Orhan Aktaş, Muhsin Yıldırım (Dk. 70 Kubilay Aktaş), Tolga Şahin, Bougouhi (Dk. 95 Mehmet Zeki Çelik), Eslem Öztürk (Dk. 83 Onur Kolay), Sabit Hakan Yılmaz, İbrahim Yılmaz
AFJET AFYONSPOR: Murat Demir, Samet Cantürk, Ömer Yanık, Serdar Cansu, Çağatay Polatdemir, Erdi Zengin, Ramazan Kuzu (Dk. 67 Nazmi Candoğan), Emre Pehlivan, Tuğay Adamcıl (Dk. 83 Yasin Yener), Murathan Buruş (Dk. 68 Türker Toptaş), Abdulkadir Kuzey
GOLLER: Dk. 5 ve 114 Cajic, Dk. 59 Tolga Şahin, Dk. 90+2 Sabit Hakan Yılmaz (İstanbulspor) - Dk. 29 Abdulkadir Kuzey, Dk. 69 Emre Pehlivan, Dk. 90 Yasin Yener (Penaltıdan) (Afjet Afyonspor)
SARI KARTLAR: Dk. 15 Bougouhi, Dk. 100 Kubilay Aktaş, Dk. 119 Cajic (İstanbulspor) - Dk. 76 Samet Cantürk, Dk. 90 Nazmi Candoğan (Afjet Afyonspor)
Ziraat Türkiye Kupası 4\'üncü Tur karşılaşmasında TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, TFF 2. Lig takımı Afjet Afyonspor\'u normal süresi 3-3 biten maçın uzatma bölümü sonrasında 4-3 mağlup ederek 5\'inci tura yükseldi.