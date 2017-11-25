İstanbulspor: 1 - Samsunspor: 1

İSTANBUL / DHA
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Çağatay Şahan, Gökhan Memişoğlu, Emrah Ünal
İstanbulspor: Okan Kocuk, Kubilay Aktaş, Wellington, Yalçın Kılınç, Oğuzhan Berber, Ali Dere (Dk. 84 Mehmet Zeki Çelik), İbrahim Halil Çolak (Dk. 66 Zafer Şensoy), Muhsin Yıldırım, Onur Ergün, Onur Kolay, Kojic (Dk. 58 İbrahim Yılmaz)
Samsunspor: Furkan Köse, Erkam Reşmen, Ercan Yazıcı, Hasan Hatipoğlu, Ufuk Budak, Göksu Türkdoğan, Kenan Karışık (Dk. 71 Ramazan Övüç), Çağrı Ortakaya, Ahmet Cebe (Dk. 61 Ömer Kandemir), Chibuike, Samaras (Dk. 58 Halil İbrahim Pekşen)
Goller: Dk. 39 Ahmet Cebe (Samsunspor), Dk. 55 İbrahim Halil Çolak (İstanbulspor)
Kırmızı kartlar: Dk. 45+2 Wellington (İstanbulspor), Dk. 90+1 Erkam Reşmen (Samsunspor)
Sarı kartlar: Dk. 83 Ramazan Övüç, Dk. 85 Halil İbrahim Pekşen, Dk. 87 Ercan Yazıcı, Dk. 90+1 Hasan Hatipoğlu (Samsunspor), Dk. 90+1 Yalçın Kılınç ve Onur Kolay, Dk. 90+4 İbrahim Yılmaz (İstanbulspor)
TFF 1. Lig\'in 13. hafta mücadelesinde İstanbulspor, evinde Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.