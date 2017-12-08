İstanbulspor: 1 - Boluspor: 0

İSTANBUL / DHA
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Erkan Özdamar, Deniz Turgut, Hüsnü Emre Çelimli
İstanbulspor: Okan Kocuk, Mehmet Zeki Çelik, Yalçın Kılınç, Kubilay Aktaş, Oğuzhan Berber, Onur Ergün, Onur Kolay, Zafer Şensoy (Dk. 80 Muhsin Yıldırım), Cajic (Dk. 85 Şaban Genişyürek), Ali Dere, İbrahim Yılmaz
Boluspor: Gökhan Değirmenci, Furkan Şeker, Pedro Franco, Alim Öztürk, Cengiz Umut Meraş, Akabueze (Dk. 82 Melih Okutan), İshak Çakmak, Sefa Yılmaz (Dk. 73 Yusuf Emre Gültekin), Andre Santos (Dk. 62 İrfan Başaran), Guido Koçer, Poepon Gol: Dk. 67 Ali Dere (İstanbulspor)
Kırmızı kart: Dk. 78 Guido Koçer (Boluspor)
Sarı kartlar: Dk. 39 Zafer Şensoy (İstanbulspor), Dk. 60 Pedro Franco (Boluspor)
TFF 1. Lig 15. hafta açılış maçında İstanbulspor, evinde Boluspor\'u 1-0 yendi.