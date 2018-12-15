T24 LogoT24 Logo
Spor

İstanbulspor - Ümraniyespor: 1-1

İSTANBUL (DHA) STAT: Esenyurt Necmi Kadıoğlu HAKEMLER: Yiğit Arslan, İlker Takpak, Çetin Öncel İSTANBULSPOR: Muhammed Alperen Uysal, Wellington, Atchom, Muhammed Ali Kurt (Dk

15 Aralık 2018 00:22

İSTANBUL (DHA)

STAT: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
HAKEMLER: Yiğit Arslan, İlker Takpak, Çetin Öncel
İSTANBULSPOR: Muhammed Alperen Uysal, Wellington, Atchom, Muhammed Ali Kurt (Dk. 46 Muhammed Demirci), Bauque, Barış Örücü (Dk. 29 Muhsin Yıldırım), Cajic, Tuncer Duhan Aksu, Ali Dere, İbrahim Yılmaz (Dk. 78 İbrahim Halil Çolak), Perovic
ÜMRANİYESPOR: Burak Öğür, Oğuz Ceylan, Appindangoye, Merthan Açıl, Mücahit Albayrak, Timur Temeltaş, Serkan Göksu, Vasilogiannis (Dk. 67 Leandrinho), Madinda (Dk. 72 Muhammed Gönülaçar), Dialiba (Dk. 59 Emircan Altıntaş), Atabey Çiçek
GOLLER: Dk. 54 Perovic (İstanbulspor) - Dk. 2 Atabey Çiçek (Ümraniyespor)
SARI KARTLAR: Bauque, Atchom, Muhammed Demirci, Ali Dere (İstanbulspor) - Merthan Açıl (Ümraniyespor)

Spor Toto 1\'inci Lig\'in 16\'ncı hafta mücadelesinde İstanbulspor ile Ümraniyespor 1-1 berabere kaldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA STAT Esenyurt Necmi Kadıoğlu HAKEMLER Yiğit ArslanTakpakMuhammed Alperen Uysal Wellington Atchom Muhammed Ali Kurt DkMuhammed Demirci Bauque BarışDkMuhsin Yıldırım Cajic Tuncer Duhan Aksu Ali DereYılmaz DkHalilPerovic
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24