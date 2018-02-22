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Spor

İstanbulspor - Grandmedical Manisaspor: 1 - 0

İSTANBUL,(DHA) STAT: Esenyurt Necmi Kadıoğlu HAKEMLER: Alper Çetin, Özgür Ertem, Mehmet Ali Akkor İSTANBULSPOR: Okan Koçuk - Wellington, Zeki Çelik, Duhan Aksu, Onur Ergün, Muhammed Demirci(Dk

22 Şubat 2018 00:20

İSTANBUL,(DHA)

STAT: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
HAKEMLER: Alper Çetin, Özgür Ertem, Mehmet Ali Akkor
İSTANBULSPOR: Okan Koçuk - Wellington, Zeki Çelik, Duhan Aksu, Onur Ergün, Muhammed Demirci(Dk. 84 Halil Çolak), Kubilay Aktaş, Eslem Öztürk, Nemanja Kojic (Dk. 68 İbrahim Yılmaz), Jean-Jacques Bougouhi(Dk. 63 Aldin Cajic),  Zafer Şensoy    
GRANDMEDİCAL MANİSASPOR: Göktuğ Bakırbaş - Nikola Mikic, Berk Cambaz, Ümit Yasin Arslan, Asım Hamzaçebi, Kemal Temel, Kağan Bağış (Dk. 83 İlkay Gül), Costantin Bakaki (Dk. 90 Ömer Atiş), Uğur Pamuk (Dk. 56 Akın Açık), Slavko Perovic, Alper Önal
GOLLER: Dk. 90+6 Halil Çolak (P)
SARI KARTLAR: Alper Önal, Slavko Perovic, Göktuğ Bakırbaş (Grandmedical Manisaspor)
KIRMIZI KART: Dk. 90+8 Nikola Mikic

Spor Toto 1\'inci Lig\'in 23\'üncü haftasında İstanbulspor, sahasında Grandmedical Manisaspor\'u 90+6\'ncı dakikada Halil Çolak\'ın penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından İstanbulspor puanını 38\'e yükseltirken, Grandmedical Manisaspor 14 puanda kaldı.

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