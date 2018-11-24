İstanbulspor - Gençlerbirliği: 2-0

İSTANBUL (DHA)
STAT: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
HAKEMLER: Sarper Barış Saka, Bilal Gölen, Hakan Karabalcık
İSTANBULSPOR: Muhammed Alperen Uysal, Wellington, Akaminko, Tuncer Duhan Aksu, Onur Ergün, Cajic, Arif Morkaya (Dk. 43 Muhsin Yıldırım), Bauque, Barış Örücü (Dk. 63 Sammed), İbrahim Halil Çolak (Dk. 78 Murat Duruer), İbrahim Yılmaz
GENÇLERBİRLİĞİ: Hakan Arıkan, Ahmet Oğuz (Dk. 46 Nadir Çiftçi), Claro, Arnason (Dk. 77 Deniz Yılmaz), Alper Uludağ, Selçuk Şahin, Yasin Pehlivan, Bekir Yılmaz (Dk. 46 Mert Nobre), Sessegnon, Ahmet İlhan Özek, Jailton
GOLLER: Dk. 45+4 - Dk. 79 İbrahim Yılmaz (İstanbulspor)
SARI KARTLAR: Muhsin Yıldırım, İbrahim Halil Çolak, Sammed (İstanbulspor) - Sessegnon, Claro, Hakan Arıkan, Alper Uludağ, Selçuk Şahin, Ahmet İlhan Özek (Gençlerbirliği)
Spor Toto 1\'inci Lig 13\'üncü hafta mücadelesinde İstanbulspor kendi sahasında Gençlerbirliği\'ni 2-0 mağlup etti.