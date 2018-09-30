İstanbulspor - Boluspor: 1 - 3

İSTANBUL,(DHA)

STAT: Necmi Kadıoğlu

HAKEMLER: Bahattin Şimşek, Abdullah Bora Özkara, Gökmen Baltacı

İSTANBULSPOR: Umut Kaya, Muhsin Yıldırım, Mehmet Yeşil, Wellington, Murat Duruer, Arif Morkaya(Dk. 56 Muhammed Demirci), Cajic, Bauque (Dk. 46 Mohammed Sammed), Onur Ergün, Barış Örücü(Dk. 72 Perovic), İbrahim Yılmaz

BOLUSPOR: Gökhan Değirmenci, Uğur Akdemir (Dk. 54 Hayrullah), Diarra, Ümit Kurt, Ufuk Budak, İshak Çakmak, Yusuf Emre Gültekin, Melih Okutan, Akabueze, Mustafa Durak, (Dk. 62 Umut) Özgürcan Özcan (Dk. 89 Etoundi)

GOLLER: Dk. 4 Akabueze, Dk. 10 Ümit, Dk. 42 Melih (Boluspor) - Dk. 56 Cajic (İstanbulspor)

SARI KARTLAR: Muhsin, Murat, Mehmet (İstanbulspor) - Melih, Diarra, Uğur, Umut (Boluspor)

Spor Toto 1\'inci Lig\'in 7\'nci haftasında İstanbulspor sahasında Boluspor\'a 3-1 mağlup oldu.

4\'üncü dakikada sol kanattan gelişen Boluspor atağında Yusuf\'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Akabueze\'nin şutunda top ağlara gitti: 0-1.

10\'uncu dakikada Uğur\'un pasını ceza yayı üzerindeki Ümit\'e aktardı. Ümit şutunda top ağlarla buluştu: 0-2.

42\'nci dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda buluşan Melih\'in şutunda top filelere gitti: 0-3.

Karşılaşmanın ilk yarısı Boluspor\'un 3-0\'lık üstünlüğüyle sona erdi.

56\'ncı dakikada İbrahim\'in pasıyla cezası içerisinde topla buluşan topu ağlara gönderdi: 1-3.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Boluspor deplasmanda İstanbulspor\'u 3-1 mağlup etti.

