İstanbulspor - Balıkesirspor Baltok: 3 - 0

İSTANBUL,(DHA) -
STAT: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
HAKEMLER: Sinan Dereci, Gökhan Memişoğlu, Burak Cansız
İSTANBULSPOR: Muhammed Alperen Uysal, Wellington, Ali Dere (Dk. 85 Barış Örücü), İbrahim Yılmaz, Onur Ergün, Cajic (Dk. 71 Muhammed Demirci), Etoga, Arif Morkaya, Tuncer Duhan Aksu, İbrahim Halil Çolak (Dk. 63 Muhsin Yıldırım), Bauque
BALIKESİRSPOR BALTOK: Vukovic, Okan Alkan, Uğur Aygören, Glumac, Bülent Cevahir, Cumali Bişi, Furkan Çil, Muhammed Ali Doğan (Dk. 46 Nizamettin Çalışkan - Dk. 67 Kethevoama), Sedat Şahintürk, Otoo (Dk. 55 Beleck), Abdulkadir Özgen
GOLLER: Dk. 19 Cajic, Dk. 37 İbrahim Halil Çolak - Dk. 43 İbrahim Yılmaz (İstanbulspor)
SARI KARTLAR: Dk. 45 1 İbrahim Yılmaz, Dk. 89 Muhammed Alperen Uysal (İstanbulspor) - Dk. 23 Sedat Şahintürk, Dk. 47 Furkan Çil, Dk. 76 Glumac (Balıkesirspor Baltok)
Spor Toto 1\'inci Lig\'in 11\'inci haftasında İstanbulspor evinde oynadığı maçta Balıkesirspor Baltok\'u 3-0 mağlup etti.