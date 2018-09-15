İstanbulspor - Adanaspor: 1-1

İSTANBUL (DHA)
STAT: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
HAKEMLER: Kadir Sağlam, Engin Erdem, Ali Can Alp
İSTANBULSPOR: Umut Kaya, Muammer Sarıkaya (Dk. 46 Muhsin Yıldırım), Muhammed Ali Kurt, Wellington, Halil Yılmaz, Eslem Öztürk, Cajic, Murat Duruer (Dk. 59 Muhammed Demirci), İbrahim Yılmaz, Ali Dere (Dk. 72 Barış Örücü), Perovic
ADANASPOR: Karacic, Digao, Diniz, Onur Akbay, Özkan Taştemur, Abdülkadir Özdemir, Hakan Barış, Eren Keleş, Doğanay Kılıç (Dk. 85 Foguinho), Bumba (Dk. 69 Gökhan Sazdağı), Kone (Dk. 77 Andaç Güleryüz)
GOLLER: Dk. 88 Barış Örücü (İstanbulspor) - Dk. 27 Onur Akbay (Adanaspor)
SARI KARTLAR: Halil Yılmaz, Murat Duruer, Wellington (İstanbulspor) - Diniz, Hakan Barış (Adanaspor)
Spor Toto 1\'inci Lig\'in 5\'inci haftasında İstanbulspor sahasında Adanaspor ile 1-1 berabere kaldı.