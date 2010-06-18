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Yaşam

İstanbullular'ın trafik işkencesi katlanacak

Atatürk Havalimanı’na E-5’ten girişler 40 gün kapatılıyor, kenti yeni bir trafik kaosu bekliyor. Alana gitmek için TEM’e girip Sefaköy’den U dönüşü yapmak gerekecek.

18 Haziran 2010 03:00

T24- Atatürk Havalimanı’na E-5’ten girişler 40 gün kapatılıyor, kenti yeni bir trafik kaosu bekliyor. Alana gitmek için TEM’e girip Sefaköy’den U dönüşü yapmak gerekecek.


ÇALIŞMA ÇİLEYE DÖNÜŞECEK


Kentin bitip tükenmek bilmeyen trafik çilesi, başka alanlarda yapılan çalışmalarla bazen işkenceye dönüşüyor. Zaten arapsaçı olan trafik, çeşitli altyapı çalışmalarıyla içinden çıkılmaz hale geliyor. İstanbul trafiğini şimdi de Ayamama Deresi alt üst edecek. İSKİ, geçtiğimiz yıl şiddetli yağışlarda taşan Ayamama’da genişletme çalışması başlatıyor.

AYAMAMA GENİŞLİYOR AMA...


Derenin kesitini 9 metreden 30 metreye çıkaracak çalışma, 4 ay sürecek. Ancak bu süre içerisinde E-5’ten Atatürk Havalimanı’na dönüş istikameti, 40 gün boyunca trafiğe kapatılacak. Bu da İstanbullular’a dayanılmaz bir trafik sıkıntısı yaşatacak. Çünkü havalimanına gitmek isteyen sürücüler, TEM’e girip Sefaköy’den U dönüşü yapmak zorunda kalacak.

HER İKİ YÖN DE KAPATILACAK


Bu uygulama, 40 gün boyunca karayolunun her iki yönünde de geçerli olacak. Bir damla yağmurda bile kilitlenen trafiğin, E-5’in kapatılmasıyla bölgede büyük kaosa yol açacağı belirtiliyor. Çalışma boyunca yollarda trafik işkencesi çekmek istemeyenler için tek çare ise, havalimanına gitmek için metro ya da sahil yolunu kullanmak.

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