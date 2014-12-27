İstanbulluların bir yılı 356 güne düştü; 9 günü trafikte yedi!

Sadece İstanbul’a 1 yıllık maliyeti 6 milyar Lira’yı bulan ‘trafik’ sorunu artık hem maddi hem manevi olarak ömrümüzden çalıyor. Yandex Türkiye’nin yaptığı bir araştırmaya göre 2014 yılında İstanbul’da yaşayan bir sürücünün fazladan 9 günü trafikte geçmiş.

Yılda milyarlarca liraya mal olan trafik sorunu artık ömrümüzden çalmaya da başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaştırma Danışmanı Profesör Mustafa Ilıcalı’nın “İstanbul’da sıkışık trafiğin 1 yıllık maliyeti 6 milyar Lira” açıklamasının ardından, Yandex Türkiye ise sıkışık trafiğin ömrümüzden ne kadar çaldığını hesapladı.

Ahmet Can’ın Hürriyet’teki haberine göre, Yandex Trafik Bilgi Ajansı verilerinden hazırlanan verilere göre İstanbul, Ankara ve İzmir’de yaşayanların trafikte bekleyerek geçirdiği süre günlerle ölçülecek seviyelere gelmiş durumda. Söz konusu şehirde sıkışık trafik yüzünden geçirilen toplam zaman ise 438 saat. Bu da 17 güne denk geliyor.

Rekor İstanbul’da

Trafikte zaman geçirme rekoru ise tahmin edilebileceği gibi İstanbul’da. İstanbul’da yaşayan bir sürücü yılda fazladan ortalama 219 saatini trafikte geçiriyor. Bu 2013 yılına göre yüzde 6 artmış durumda. Yani 1 yılda trafikte geçirdiğimiz süre 13 saat daha artmış. Bu da İstanbullu sürücülerin yılda yaklaşık fazladan 9 gününü trafikte geçirdiği anlamına geliyor. Ankara ve İzmir’de ise durum İstanbul’a göre daha iyi gözükse de genel olarak bakıldığında bu iki şehrimizdeki trafik sorununun da azımsanamayacak ölçüde olduğu görülüyor. Ankaralı sürücüler yılda fazladan 105 saat, İzmirliler ise 114 saatlerini trafikte bekleyerek geçiriyor. Bu iki şehirde de sürücüler yılda yaklaşık fazladan 4 günü trafikte fazladan geçirmiş oluyor.

Saat 19:00’da çıkmayın

Üç büyük şehirde trafiğin içinden en çok çıkılmaz hale geldiği saatler ise akşam saatleri. İstanbul’da yıl içinde trafiğin en yoğun olduğu saat 19:00’ken, trafik yoğunluğu İzmir’de 18:50, Ankara’da ise 18:40’ta zirve yapıyor. Sabah saatlerinde ise İstanbul’da trafik yoğunluğu 06:50’de başlıyor ve 08:15’te zirve noktasına ulaşıyor. Ankara ve İzmir’de ise yoğunluk İstanbul’dan ortalama 10-20 dakika sonra başlıyor. Bu iki şehirde sabahları trafiğin en yoğun olduğu saat ise 08:30.

40 kilometrelik kuyruk

YANDEX Trafik Bilgi Ajansı’nın belirlemelerine göre, Kurban Bayramı arifesinden bir gün önce insanların tatil için yola çıktığı gün olan 2 Ekim tarihi 2014’ün son üç ayında görülen en uzun trafik kuyruğuna sahne oldu. 2 Ekim akşamında, İstanbul’da TEM otoyolunda Hadımköy Kavşağı’ndan Baltalimanı Bağlantı Yolu’na kadar uzanan 39.2km’lik trafik sıkışıklığı yaklaşık 10 saat 30 dakika sürerek İstanbullu sürücülerin sabırlarını sonuna kadar zorladı. Ankara’da en uzun trafik kuyruğu, Kurban Bayramı arifesi olan 3 Ekim’de Samsun Yolu Doğukent Caddesi Sapağı’ndan Çevreyolu Kavşağı’na kadar 6 saat 40 dakika boyunca yaşandı.

E5’e TEM’e çıkmayın!

İstanbul’da yıl boyunca trafiğin en çok yoğun olduğu yollar D-100 (E5), TEM ve Kennedy Caddesi (Sahil Yolu) oldu. Ankara’nın genel olarak en yoğun yolları ise Atatürk Bulvarı, Talatpaşa Bulvarı, Eskişehir Yolu ve Mevlana Bulvarı oldu. İzmir’de ise 2014’te sürücülerin trafikte en çok vakit geçirdiği yollar Bornova-Manisa Kavşağı, Menderes Caddesi ve Yeşildere Caddesi’ydi.

6 milyar Lira maliyet

İBB Ulaştırma Danışmanı Profesör Mustafa Ilıcalı, geçtiğimiz ay CNN Türk’te canlı yayına katılmıştı. Ilıcalı, İstanbul’da trafik sıkışmasının 1 yıllık maliyetinin 6 milyar Lira olduğunu belirterek, ”Cumartesi günü açılacak Yenikapı metrosu İstanbul trafiğinin üzerinden belli bir yükü alacak. Metrobüse günde 900 bin kişi biniyor” diye konuşmuştu