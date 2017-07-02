İstanbulluları ferahlatacak haber

En sıcak 2 günü geride bırakan İstanbul serinliyor. Önce Edirne, ardından Kırklareli ve İstanbul'a yağmur geliyor. Karadeniz'deki karayel fırtınası serinletecek. Cuma ve Cumartesi en sıcak 2 günü geçiren İstanbul'da bugün sıcaklık bir kaç derece de olsa daha düşük ölçüldü. Bazı semtlerde 35'i bulan ancak kent genelinde 30 ve civarında seyreden sıcaklıklarda da İstanbullular sahillerde kalmayı, sıcağın etkisinden kurtulmaya çalıştı.

Meteorolojik ölçüm istasyonlarından derlenen bilgilere göre Cuma günü 39.2 dereceyle Bakırköy İstanbul'un en sıcak semti oldu. Bu sıcaklık 2007 haziran'ında ölçülüp arşivlere giren 40.2 derecelik rekordan sadece 1 derece geride kaldı.

Hem rüzgâr hem yağmur

Son haftayı, her gün tırmanan sıcaklıklarla geçirip sonunda sıcaklık rekorunun kapısına dayanan İstanbul kuzey rüzgârlarıyla serinleyecek. Meteorolojik tahmin istasyonlarından DHA'nın derlediği bilgilere göre Pazartesi akşam saatlerinden itibaren önce Edirne sonra da Kırklareli'nde oldukça etkili yağmur bekleniyor.

Trakya'daki kadar "çok etkili" olmasa da Salı sabahından itibaren İstanbul'da da yağmur bekleniyor. Ama İstanbul'u ve çevresini asıl serinletecek etki kuzey rüzgârlarıyla gelecek.

Karadeniz'de fırtına

Karadeniz'de fırtına düzeyinde esmesi beklenen karayel rüzgârının salı günü boyunca etkili olması bekleniyor. Rüzgâr ve yağmur sıcaklıklarda önemli düşüşlere yol açacak. Sıcaklığın 20 derece ve cıvarına kadar düşmesi bekleniyor.