T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İstanbullulara yaz yağmuru uyarısı!

Kentte Perşembe sabahına kadar yağmur olasılığı var

05 Haziran 2012 20:28

Birçok bölgede yarın kuvvetli yaz yağmuru görülecek. İstanbul’da Perşembe sabahına kadar etkili olması beklenen yağmur, akşam saatlerindeki Madonna konseri sırasında görülmeyecek.

İstanbullular yarın kuvvetli yaz yağmuru ile karşılaşacak. Karayel, havayı 6 derece serinletecek ancak sıcaklık 24-25 derece olacak. Yağmur, öğle saatlerinde daha kuvvetli yağacak.
 
Kentte Perşembe sabahına kadar yağmur olasılığı var. Perşembe akşamı Madonna konseri sırasında yağmur olmayacak.
 
Sağanak yağmurdan sadece İstanbul değil, tüm Marmara ve Karadeniz bölgeleri ile İzmir, Manisa ve Kütahya de etkilenecek.
 
Bolu, Çorum, Kastamonu, Samsun Sinop, Çankırı, Ankara ve Eskişehir çevresinde kuvvetli yağmurun yanı sıra dolu yağışı ve yıldırım riski de var.
 
Trakya ile Güney Marmara arasında da yağmur kuvvetli olacak.
 
Yağış Marmara Bölgesi'nde Perşembe günü kesilecek.
 
Ancak Orta Karadeniz'de Perşembe de şiddetli yağacağından su baskını tehlikesi bulunuyor.
 
Pazar gününden itibaren sıcaklık bir kademe daha artıyor. Daha sıcak bir hava dalgası etkili olacak.
 

ETİKETLER

istanbul

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24