İstanbullulara yaz yağmuru uyarısı!

Birçok bölgede yarın kuvvetli yaz yağmuru görülecek. İstanbul’da Perşembe sabahına kadar etkili olması beklenen yağmur, akşam saatlerindeki Madonna konseri sırasında görülmeyecek.

İstanbullular yarın kuvvetli yaz yağmuru ile karşılaşacak. Karayel, havayı 6 derece serinletecek ancak sıcaklık 24-25 derece olacak. Yağmur, öğle saatlerinde daha kuvvetli yağacak.

Kentte Perşembe sabahına kadar yağmur olasılığı var. Perşembe akşamı Madonna konseri sırasında yağmur olmayacak.

Sağanak yağmurdan sadece İstanbul değil, tüm Marmara ve Karadeniz bölgeleri ile İzmir, Manisa ve Kütahya de etkilenecek.

Bolu, Çorum, Kastamonu, Samsun Sinop, Çankırı, Ankara ve Eskişehir çevresinde kuvvetli yağmurun yanı sıra dolu yağışı ve yıldırım riski de var.

Trakya ile Güney Marmara arasında da yağmur kuvvetli olacak.

Yağış Marmara Bölgesi'nde Perşembe günü kesilecek.

Ancak Orta Karadeniz'de Perşembe de şiddetli yağacağından su baskını tehlikesi bulunuyor.

Pazar gününden itibaren sıcaklık bir kademe daha artıyor. Daha sıcak bir hava dalgası etkili olacak.