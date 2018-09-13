İstanbullulara 'Trafiğe çıkmayın' uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbullulara trafiğe çıkmamaları uyarısında bulundu. İBB açıklaması, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul’da yoğun yağış beklendiğini duyurmasının ardından geldi.
Afet Koordinasyon Merkezi'nden yapılan açıklamada, vatandaşların zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları, trafiğe çıkmaları halinde toplu taşıma araçlarını tercih etmeleri önerildi. Açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin gelen ihbarlar doğrultunda sorunlu bölgelere sevk edileceği kaydedildi.
Vatandaşlar muhtemel su baskınları ihbarı için 153 Beyaz Masa ve 110 İtfaiye'yi arayabilirler.