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Yaşam

İstanbullular'a şiddetli yağış uyarısı!

Batı Karadeniz, Trakya ve İstanbul'un Avrupa yakasında yarın öğle saatlerinde kuvvetli yağış olacağı tahmin ediliyor.

28 Haziran 2010 03:00

T24 - Devlet Meteoroloji İşleri'nden yapılan açıklamaya göre Batı Karadeniz, Trakya ve İstanbul'un Avrupa yakasında yarın öğle saatlerinde şiddetli yağmu beklendiği belirtilirken, vatnadaşlar olası sel, su baskını ve yıldırım konusunda uyarıldı.

Orta Karadeniz'de bugün, Batı Karadeniz, Trakya ve İstanbul'un Avrupa yakasında ise yarın öğle saatlerinde kuvvetli yağış olacağı tahmin ediliyor.

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, bugün Samsun, Ordu, Tokat, Amasya ve çevreleri ile yarın öğle saatlerinde Giresun, Trabzon, Rize, Hopa, Edirne, Kırklareli ve İstanbul'un Avrupa yakasında kuvvetli yağış beklendiği bildirildi.

Uyarıda, sel, su baskını veya yıldırım gibi olası risklere karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli olmaları istendi.


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