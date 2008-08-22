T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İstanbullulara İETT zulmü

Maaşlarını zamanında alamayan İETT çalışanları iş yavaşlattı, vatandaş yollarda mahsur kaldı

22 Ağustos 2008 03:00

İETT çalışanları iş yavaşlattı, vatandaş yollarda mahsur kaldı. 
Hizmet-İş Sendikasına bağlı İETT çalışanları iş yavaşlatma eylemi yaptı.
Hizmet-İş İstanbul 2 No'lu Şube Başkanı Orhan İlhan, ''çalışanların maaşlarının zamanında yatırılmaması'' sebebiyle bugün İstanbul'daki tüm otobüs hatlarında 07.00-09.00 saatleri arasında iş yavaşlatmaya gittiklerini bildirdi.
İlhan, 12 Ağustosta yaptıkları eylemde de maaşların zamanında yatırılmasını talep ettiklerini, ancak ''yetkililerin buna duyarsız kaldığını'' öne sürdü. Maaşların 21 Ağustosta hesaplara yatırılması gerektiğini ifade eden İlhan, maaşlarını zamanında almayan İETT çalışanlarının mağdur olduğunu ve genel müdürlüğün bu konuda duyarlı olana kadar eylemlerine devam edeceklerini kaydetti.
İlhan, yaşanan aksaklıktan dolayı İstanbul halkından da özür diledi.
Bu arada, iş yavaşlatma eylemi, İETT otobüslerinin yanı sıra Cevizlibağ-Avcılar arasındaki metrobüs hattında da gerçekleştirildi. 22 dakikada alınan mesafenin, iş yavaşlatma eylemi sebebiyle uzaması yolcular ile sürücüler arasında tartışmalar yaşanmasına sebep oldu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24