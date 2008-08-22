İstanbullulara İETT zulmü

İETT çalışanları iş yavaşlattı, vatandaş yollarda mahsur kaldı.

Hizmet-İş Sendikasına bağlı İETT çalışanları iş yavaşlatma eylemi yaptı.

Hizmet-İş İstanbul 2 No'lu Şube Başkanı Orhan İlhan, ''çalışanların maaşlarının zamanında yatırılmaması'' sebebiyle bugün İstanbul'daki tüm otobüs hatlarında 07.00-09.00 saatleri arasında iş yavaşlatmaya gittiklerini bildirdi.

İlhan, 12 Ağustosta yaptıkları eylemde de maaşların zamanında yatırılmasını talep ettiklerini, ancak ''yetkililerin buna duyarsız kaldığını'' öne sürdü. Maaşların 21 Ağustosta hesaplara yatırılması gerektiğini ifade eden İlhan, maaşlarını zamanında almayan İETT çalışanlarının mağdur olduğunu ve genel müdürlüğün bu konuda duyarlı olana kadar eylemlerine devam edeceklerini kaydetti.

İlhan, yaşanan aksaklıktan dolayı İstanbul halkından da özür diledi.

Bu arada, iş yavaşlatma eylemi, İETT otobüslerinin yanı sıra Cevizlibağ-Avcılar arasındaki metrobüs hattında da gerçekleştirildi. 22 dakikada alınan mesafenin, iş yavaşlatma eylemi sebebiyle uzaması yolcular ile sürücüler arasında tartışmalar yaşanmasına sebep oldu.



