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Kültür-Sanat

İstanbullulara çağrı: Gezi Parkı'na sahip çık!

Taksim Gezi Parkı'nın yayalaştırılmasının durdurulması için Bulutsuzluk Özlemi, Büyük Ev Ablukada, Yaşar Kurt ve daha birçok sanatçı tüm gün boyunca performans sergileyecek

12 Nisan 2013 13:02

Taksim Gezi Parkı Koruma ve Güzelleştirme Derneği, Taksim'in yayalaştırılmasının durdurulması için birçok sanatçının katılımıyla 13 Nisan cumartesi günü bir festival düzenliyor.

Gezi Parkı'nın yerine yeniden inşa edilmesi öngörülen Topçu Kışlası'na karşı parka sahip çıkan dernek, Gezi Parkı'nın kültürel ve sanatsal etkinliklerin yapıldığı bir park olmasını hedefliyor. Tüm gün sürecek etkinlikte birçok sanatçı yer alacak.

Program

Gündüz Sahnesi (12.00 - 18.00)

Entegre Performans Grubu
Komik Günler Müzik Topluluğu
Sambistanbul Perküsyon Grubu
Ahmet Bey Müzik grubu
Kabile Juggling Topluluğu
Sahne Hal Tiyatrosu
Çoplak Ayaklar Kumpanyası
Candan Baş Dans Sanatçısı
İlker Kılıçer Pandomim Sanatçısı

Akşam Sahnesi (18.00 - 24.00)

Sattas Reggae Band - 18.00
Kolektif İstanbul - 18.35
Tahribad-ı İsyan - 19.10
Bulutsuzluk Özlemi - 19.45
Yasemin Mori - 20.20
Luxus - 20.55 Korhan Futacı - 21.30
Yaşar Kurt - 22.05
Büyük Ev Ablukada - 22.40
Yolda - 23.15

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