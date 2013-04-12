İstanbullulara çağrı: Gezi Parkı'na sahip çık!

Taksim Gezi Parkı Koruma ve Güzelleştirme Derneği, Taksim'in yayalaştırılmasının durdurulması için birçok sanatçının katılımıyla 13 Nisan cumartesi günü bir festival düzenliyor.
Gezi Parkı'nın yerine yeniden inşa edilmesi öngörülen Topçu Kışlası'na karşı parka sahip çıkan dernek, Gezi Parkı'nın kültürel ve sanatsal etkinliklerin yapıldığı bir park olmasını hedefliyor. Tüm gün sürecek etkinlikte birçok sanatçı yer alacak.
Program
Gündüz Sahnesi (12.00 - 18.00)
Entegre Performans Grubu
Komik Günler Müzik Topluluğu
Sambistanbul Perküsyon Grubu
Ahmet Bey Müzik grubu
Kabile Juggling Topluluğu
Sahne Hal Tiyatrosu
Çoplak Ayaklar Kumpanyası
Candan Baş Dans Sanatçısı
İlker Kılıçer Pandomim Sanatçısı
Akşam Sahnesi (18.00 - 24.00)
Sattas Reggae Band - 18.00
Kolektif İstanbul - 18.35
Tahribad-ı İsyan - 19.10
Bulutsuzluk Özlemi - 19.45
Yasemin Mori - 20.20
Luxus - 20.55 Korhan Futacı - 21.30
Yaşar Kurt - 22.05
Büyük Ev Ablukada - 22.40
Yolda - 23.15