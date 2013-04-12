İstanbullulara çağrı: Gezi Parkı'na sahip çık!

Taksim Gezi Parkı Koruma ve Güzelleştirme Derneği, Taksim'in yayalaştırılmasının durdurulması için birçok sanatçının katılımıyla 13 Nisan cumartesi günü bir festival düzenliyor.

Gezi Parkı'nın yerine yeniden inşa edilmesi öngörülen Topçu Kışlası'na karşı parka sahip çıkan dernek, Gezi Parkı'nın kültürel ve sanatsal etkinliklerin yapıldığı bir park olmasını hedefliyor. Tüm gün sürecek etkinlikte birçok sanatçı yer alacak.

Program

Gündüz Sahnesi (12.00 - 18.00)

Entegre Performans Grubu

Komik Günler Müzik Topluluğu

Sambistanbul Perküsyon Grubu

Ahmet Bey Müzik grubu

Kabile Juggling Topluluğu

Sahne Hal Tiyatrosu

Çoplak Ayaklar Kumpanyası

Candan Baş Dans Sanatçısı

İlker Kılıçer Pandomim Sanatçısı

Akşam Sahnesi (18.00 - 24.00)

Sattas Reggae Band - 18.00

Kolektif İstanbul - 18.35

Tahribad-ı İsyan - 19.10

Bulutsuzluk Özlemi - 19.45

Yasemin Mori - 20.20

Luxus - 20.55 Korhan Futacı - 21.30

Yaşar Kurt - 22.05

Büyük Ev Ablukada - 22.40

Yolda - 23.15