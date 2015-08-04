İstanbullulara bir iyi bir de kötü haber!

Afrika sıcaklarından sonra bu hafta kavurucu sıcaklarda 3-4 derece azalma bekleniyor. İstanbul ve kuzey bölgeleri poyrazın etkisiyle serinleyecek.

Ancak meteoroloji uzmanları "Pazar gününden itibaren Arap Yarımadası'ndan gelen yeni sıcak hava dalgasına hazır olun" uyarısında bulundu. Meteroloji verilerine göre, sıcaklıklar yeniden 4-5 derece artacak.

İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen "Bu hafta sıcaklıklar geçen hafta görülen Afrika sıcaklarına göre 3-4 derece düşecek. Kuzey bölgelerde ve özellikle İstanbul'da rüzgâr poyrazdan estikçe serinleme duyacağız. İstanbullular sıcaktan bunalmayacak. Geçen hafta 38 dereceyi gördüğümüz İstanbul'da sıcaklıklar 32-33 dereceye düşecek. Bu hafta Doğu Karadeniz ve İç Ege'de yağışlar var. Ancak bu yağışlar tehlikeli olabilir. Gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışlar Çankırı-Çorum'da hortum diğer yerlerde sele neden olabilir" dedi.

Hafta sonundan itibaren yeniden sıcak hava dalgası Arap Yarımadası'ndan başlayarak Güneydoğu Anadolu'dan kuzeye doğru 4-5 derece artacak. Sıcakların, geçen haftaki kavurucu sıcakları bile geçmesi bekleniyor.