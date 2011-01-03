-İSTANBULLULAR TRAMVAYINI SEÇİYOR İSTANBUL (A.A) - 03.01.2011 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İstanbul Ulaşım A.Ş. tarafından Türkiye'de üretilen, 2 farklı modeldeki ''İstanbul Tramvayı'', İstanbullular'ın oylarıyla seçilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İstanbullular ''http://www.istanbultramvayiniseciyor.com'' internet adresinden ulaşılan sayfada, ''A'' ve ''B'' modeli olarak isimlendirilen her iki tramvay aracına ait teknik bilgiler ve görsellere ulaşarak, seçimde bulunabilecek ve 31 Ocak tarihine kadar oylamaya katılabilecek. ''A'' ve ''B'' modeli olarak iki farklı tasarımda üretilen tramvaylar, İstanbullular'ın seçeceği endüstriyel tasarım konseptine göre seri olarak üretilecek. Tasarımlar İstanbul'un hem raylı sistem hatlarında, hem de yüksek tabanlı olmaları sebebiyle hafif metro hatlarında kullanılabilecek. -ULAŞIM A.Ş'NİN TRAMVAY ÜRETİM ÇALIŞMALARI- 1997 yılında başlayan yerli araç tasarlama ve üretme fikri çerçevesinde insan, bilgi ve teknoloji alt yapısı yatırımlarını artırarak çalışmalarını sürdüren İstanbul Ulaşım A.Ş, bu süreç içerisinde ürettiği prototip ve araçlarla bu sahada güven kazandı. Ulaşım A.Ş, şimdi bu serinin devamı niteliğinde ancak tamamen yeni ve farklı tasarıma sahip yeni nesil tramvay araçlarını üretmek ve seri üretime geçmek amacıyla yeni bir proje başlatıyor. Bu proje seri olarak üretilecek ''İstanbul Aracını'' belirleyecek. Mühendislik ve endüstriyel tasarım çalışmaları yapılarak iki farklı dış görünüm konsept alternatifi sunulan araçlarda temel olarak, İstanbul'un kent siluetini oluşturan çok kimlikli fakat aynı zamanda bütün kimlik göstergelerinin tek potada eridiği kavramsal yaklaşımlar kullanıldı. İstanbul'un raylı taşımacılık sistemi içinde önemli görevler üstlenecek olan bu tramvayların dış görünüm konseptinin seçimi büyük önem taşıyor. Oluşturulan dış görünüm konseptlerinde bir yandan İstanbul'un geçmiş ile bugünü buluşurken, diğer yandan araçların sahip olduğu ileri teknoloji ve mühendislik bilgisi de örnek araçlara yansıtıldı. -TEMEL TEKNİK ÖZELLİKLERİ- Yüksek tabanlı tramvay aracı, tek kabinli ve çift yönlü olarak üretilecek. 2, 3, 4'lü dizi halindeki tren setleri CPU esaslı araç kontrol bilgisayarı, çevre dostu elektrik tahrik sistemi, düşük enerji tüketimi, otomatik frenlemeye geçen güvenlik sistemi, GPRS, LCD ekran yolcu bilgilendirme sistemi, sürücü kamera sistemi, bağımsız yolcu ve sürücü kabin klimaları, elektrik kontrollü kapılar, dinamik süspansiyon sistemi, direk olmayan aydınlatma, sirkülasyonu kolaylaştıran yolcu kabin tasarımı özelliklerine sahip olacak. 25 metre uzunluğundaki araçların genişliği 2 metre 65 santimetre, yüksekliği 3 metre 36 santimetre olacak. Araçların oturan yolcu kapasitesi 40, ayakta yolcu kapasitesi 245, maksimum hızı 80 km/h olacak.