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Yaşam

İstanbullular TOMA'sını seçiyor...

Sosyal medyada "İstanbul TOMA’sını seçiyor" şeklinde esprili bir afiş hazırlandı

22 Haziran 2013 12:10

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın "Artık her şeyi halka soracağız. Bir durağın yeri bile değişecekse o bölgenin sakinlerine soracağız" sözlerinin ardından "İstanbullular TOMA'sını seçiyor" kampanyası başlatıldı.

Gezi Parkı direnişi boyunca kuşkusuz en çok konuşulan konulardan biri eylemcilerin akıl dolu esprileriydi. Şimdi bunlara bir yenisi daha eklendi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, olaylardan sonra "Artık her şeyi halka soracağız. Bir durağın yeri bile değişecekse o bölgenin sakinlerine soracağız" sözlerinin ardından sosyal medyada "İstanbul TOMA’sını seçiyor" şeklinde esprili bir afiş hazırlandı.

Afişte şu ifadelere yer verildi:

"Toplumsal, demokratik taleplerle mücadele etkinliğini artırmak için yeni bir projeye imza atıyoruz.

Proje kapsamında kullanılan orantısız güç yetersiz bulunduğu için 35 yeni TOMA güvenlik güçlerine katılıyor.

Bu çerçevede alınacak TOMA’ların konseptini siz değerli İstanbul halkına soruyoruz."

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