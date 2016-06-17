İstanbullular için bu hafta sonuna özel 7 ücretsiz etkinlik

Bu hafta sonu için tatile gidemeyen İstanbul halkına özel şehirde önümüzdeki iki gün de gidilesi etkinlikler mevcut. Ücretsiz etkinlikler içerisinde; gündüz partileri, park etkinlikleri, tasarım pazarları, sergiler, hatta Radiohead’in albüm lansmanı bile var.

Zero İstanbul'un; "Şu sıcaklarda şehre mahkum olanlar için hafta sonunun en iyi ücretsiz yedi etkinliği" sloganıyla derlediği liste şöyle:

Radiohead: Live From A Moonshaped Pool

17 Haziran Cuma 20:00 / Velvet Indieground

İnanması ilk etapta güç olsa da, evet, Radiohead’in yeni albümü ‘A Moonshaped Pool’un lansmanı Cihangir’de yapılıyor. Dünyayla eş zamanlı olarak gerçekleşecek lansman, şehrin plak dükkanlarından Velvet Indieground’da düzenlenecek. Akşam saatlerinde başlayacak etkinlikte grubun performansı canlı yayınla izlenebilecek. Yine dünya çapında yapılacak yarışmalarda ise katılımcılar, Radiohead’in ‘Burn The Witch’ klibinde kullanılan figürlerden bir seçki, ‘A Moon Shaped Pool’ albümündeki çizimlerle birlikte Paul Thomas Anderson'un yönettiği 'Daydreaming' videosunun 35mm celluloid filmini kazanma fırsatı yakalayacak. Kim bilir belki şanslı çıkarız.

Sonar Barselona Festival Canlı Yayını

17/18 Haziran 17:00 / Zorlu PSM

Zorlu PSM’nin bu sene Türkiye’nin ilk Sonar’ına ev sahipliği yapacağını düşünürsek, bu canlı yayın herhalde bir ısınma turu niteliğinde. İki gün boyunca Barselona’yı, açıkhavada kurduğu dev ekran aracılığıyla şehre getiren yayında Santigold, John Grant, Oneohtrix Point Never ve New Order’ı izlemek mümkün olacak. Gösterimlerin tamamının ücretsiz olduğunu da belirtelim.

Souq Sayfiye

18/19 Haziran 12:00 / Bomontiada

Yazlık mekan olarak Bomontiada’yı seçen Souq Karaköy, tam da yaz tatili öncesi ihtiyaçları için dükkan dükkan gezenlere bir iyilik yapıyor ve bu hafta ‘sayfiye’ temasıyla kuruluyor. T-shirtler, mayolar, güneş gözlükleri, plaj eşyalarının yer alacağı pazarın katılımcıları Bey, Kate Spade, Vajya, Gaia Gallery, Boho Vesper, 3rd Culture, BroavoIstanbul, Tattly, Sakin, Chivit, Chikirina, 5th Position, Tool, Mon Joie, Knock Knock, Root Workshop, Nazlı Bozdağ, That Magazine, Kağıt Çocuk, Jingle Jangle ve Pantheon Records. Pazarda her zaman olduğu gibi plaklar, dergiler ve tasarım pazarını olmazsa olmazı kahve stantları emrinizde.

Bean Beat Bite

19 Haziran Pazar 15:00 / Zero İstanbul

Sırtında taşıdığı üçüncü dalga kahvecilerle şehri köşe bucak gezen Bean Beat Bite, bu hafta sonu Zero İstanbul’a taşınıyor. Harbiye’de şehrin merkezi bir noktasında, açıkhavada düzenlenecek etkinlikte yer alacak kahve dükkanları Mambocino Coffee, Brew Lab, Kronotrop ve Geyik Coffee Roastery. Kahvelerimizi yudumlarken müzikleriyle eşlik edecek isimler ise Audieu, Lilly ve Ali Efe Dinç. Bir Pazar gününü, kahveyle ayılmak ve ağaçların arasında şehrin sıcağından bir nebze olsun uzakta geçirmek isteyenlere...

Robert Mapplethorpe

Galeri Nev

Yeryüzünde Patti Smith konserinin yanına iliştirilebilecek en güzel sergi bu olmalı. Cinsiyetçilik, homofobi ve ırkçılık üzerine fotoğraf çalışmalarıyla bilinen Mapplethorpe, İstanbul’da gerçekleşecek bu ikinci sergisinde 1979-1989 yılları arasında ürettiği işlerle karşımıza çıkacak. Sanatçının bildiğimiz polaroid ve otoportrelerine yer verilmeyecek sergide daha çok nadir eserler bulunuyor, ki bu da serginin görülmesini elzem kılıyor.

Spin&Spray

19 Haziran Pazar 16:00 / Arkaoda

Kadıköy malum, sokak sanatçıları sağ olsun gezerken göz zevkimizin de kabardığı semtlerden biri haline dönüştü. Arkaoda’nın da mahallenin kurallarına uyarak her bahar bir sokak sanatçısına emanet ettiği bahçe duvarı da bu hafta sonu sprey boyalarla buluşuyor. Ares Badsector’ın spreyleyeceği etkinlikte müzikler de Cünort’a ait olacak. Pazar pazar sokak kültürünü damarlarında hissetmek isteyenlere...

Dünya Yoga Günü

19 Haziran Pazar 8:30 / Maçka Parkı

Hali hazırda parklar bahçeler sezonu açılmışken, biz de her hafta sonu Maçka Parkı’na uğruyorken neden bir de yoga yapmayalım ki? Dünya Yoga Günü vesilesiyle düzenlenen etkinlikte elbette ki yoga yapılacak! Om Yoga ve Yogatime tarafından düzenlenen günün kontrolü, eğitmenler İrem Greenfield, Senem Kalender, Boğğaziçi Acro Yoga Topluluğu, Yeşim Oral ve Esat Ataç’a ait. Bu kadar fazla ismin olduğu günde vücudu rahatlatmak için seçenek bol; Hatha Yoga, Yin Yoga, Chigong, Vinyasa… Hangisini isterseniz.