İstanbullular için hafta sonu gidilebilecek 5 ücretsiz etkinlik

İstanbul halkının, 11-12 Haziran Cumartesi ve Pazar günü için gidebilecekleri ücretsiz etkinlikler içinde oyuncak atölyesi, spor festivali, alternatif bir konser, tasarım pazarı ve karma sergi bulunuyor.

Zero İstanbul’un “sıcak hava dalgasıyla birlikte kendimizi sokaklarda bulacağımız bir hafta sonu daha” sloganıyla hafta sonu için derlediği en iyi ücretsiz beş etkinlik şöyle:

Oyuncak Tasarımı Atölyesi

11 Haziran Cumartesi 12:00 / Salt Galata

Hayal gücünüzün alabildiğine derinine inebileceğiniz bir atölye Oyuncak Tasarımı Atölyesi. Endüstriyel tasarımcı ve oyuncak tasarımcısı Hakan Diniz’in yönetiminde ilerleyecek atölye, öncelikle koleksiyon oyuncaklarının özellikleri hakkında bir sunumla başlayacak. Alınan bilgiler doğrultusunda, dijital ortamda hazırlanacak tasarımlar en sonunda üç boyutlu yazıcıda vücut bulacaklar. Üç boyutlu modellemeyle ilgili bilgi sahibi kişilerin katılabileceği atölye, kendi oyuncağını yapmak isteyenlere…

Global Wellness Day

11 Haziran Cumartesi 10:00 / KüçükÇiftlik Park

Hafta sonunu halihazırda parklarda geçiriyorsanız, spor yapmanın da bir zararı olmaz. Gün boyu spor aktiviteleriyle vücudu hareketlendirecek Global Wellness Day, yoga’dan pilates’e, zumba’dan kahkaha terapisine birçok seçenek sunuyor. Çok hareket bana göre değil diyorsanız, nefes ve sanat seminerlerine de katılabilirsiniz. Her alandan uzmanların yönetiminde ilerleyecek Global Wellness Day herkese açık.

Blacktrick

11 Haziran Cumartesi 22:00 / Arkaoda

İstanbul gece hayatının taptaze hiper-yerel oluşumu Blacktrick, aralıksız verdiği grime, footwork, trap ve dubstep türlerini barındıran etkinliklerle birinci senesini geçtiğimiz Aralık ayında Last Japan'in katılımıyla doldurmuştu. Birkaç aylık sessizliğin ardından geri dönüş yapan kolektif, çarpık tür geçişleri ve hareketleriyle kabin doldurmalarının yanı sıra farklı ve deneysel ses dokularını içinde barındırarak yapıyor müziğini. Ultra sentetik renkli afişleri ve health goth akımına göz kırpan görünüşleri ile yoklama yapan ekip, Kufura, Bawer ve DJ H0p3 ile birlikte Arkaoda kabininde olacak.

Murmuration Design Sales

11-12 Haziran 12:00 / Kiki Sıraselviler

Yaz tatiline çıkmadan önce kurulan son tasarım pazarlarından biri de Murmuration. ‘Sezon sonu’nu getiren pazarda, şehrin farklı noktalarında üretim yapan yedi tasarımcının işleri stantlarda olacak. Takıdan seramiğe, ahşaptan kırtasiyeye farklı ürünlerin bulunabileceği pazarda yer alacak markalar Elif Sözkesen, Beadbox, Gül Toprakçı, Terraqua Design, Paw by Nes ve Geyikli Eskiz. Etkinliğe evcil hayvanlarınızı da getirebilirsiniz.

‘Her Düşenin Kanadı Yoktur’

Arter

Yaz sezonu devreye girdiğine göre üç ay boyunca sürecek sergiler başlamış demektir. Arter’in Eylül ayına kadar devam edecek sergisi ‘Her Düşenin Kanadı Yoktur’ da bunlardan biri. Bas Jan Ader, Phyllida Barlow, Cyprien Gaillard, Ryan Gander, Mikhail Karikis & Uriel Orlow, VOID ve Anne Wenzel’in eserlerini biraraya getiren karma sergi, ‘yerçekimi’ kavramının etrafında dolaşıyor. Her şeyin düştüğü ve düşmeye devam ettiği fikrinden yola çıkan sergide, ‘düşme’ eylemi olumsuz anlamını yitiriyor ve video çalışmalarından yerleştirmelere her tür çalışmada farklı yorumlar kazanıyor.