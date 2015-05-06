T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

İstanbullular Hıdrellez'i Ahırkapı'da kutladı

Baharın müjdecisi Hıdrellez Bayramı dördüncü kez Ahırkapı’da kutlanacak. Katılımın ücretsiz olduğu kutlamada ihtiyaçlar mahalle esnafı tarafından karşılanacak

06 Mayıs 2015 23:34

Hıdrellez Bayramı bugün Ahırkapı'da Romanlarla kutlandı. Bolluk ve bereketin simgesi, baharın müjdecisi olan etkinlik Kumbara Ahırkapı Müzisyenler Derneği ve Kumbara Sanat Atölyesi tarafından ortak düzenlendi.

Ahmet Saymadi'nin Bianet'te yer alan haberine göre, kutlama için saat 18.30’da Ayasofya Müzesi’nin girişinde buluşan katılımcılar, Hıdrellez'i kutlamak üzere Ahırkapı'ya yürüdü.

Kutlama saat 19.00 ila saat 23.00 arasında Ahırkapı semtindeki Keresteci Hakkı Sokak ve Şadırvan Sokak’ta gerçekleşti. 

 

Dördüncü kez Ahırkapı’da

 

2000'den beri Ahırkapı'da kutlanan Hıdrellez bayramı, 2011 yılında biletli yapılmak istenmiş ancak gelen talepler üzerine iptal olmuştu. Kutlamalar dördüncü kez mahalle halkının katkısıyla mahallede yapıldı. 

Tertip komitesi İstanbul’daki kentsel dönüşümden etkilenen Ahırkapı’nın giderek bir oteller bölgesine dönüşmesinden dolayı kutlamanın Ahırkapı’da yapılmasının büyük bir önem taşıdığını belirtti. Ahırkapı’nın yer aldığı Cankurtaran Mahellesi’nde 2009’da 3800 olan seçmen sayısı 2014’te otelleşme sebebiyle 870’e düştü.

ETİKETLER

hıdrellezahırkapıbaharromancankurtaranbayramkutlama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24