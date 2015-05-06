İstanbullular Hıdrellez'i Ahırkapı'da kutladı

Hıdrellez Bayramı bugün Ahırkapı'da Romanlarla kutlandı. Bolluk ve bereketin simgesi, baharın müjdecisi olan etkinlik Kumbara Ahırkapı Müzisyenler Derneği ve Kumbara Sanat Atölyesi tarafından ortak düzenlendi.

Ahmet Saymadi'nin Bianet'te yer alan haberine göre, kutlama için saat 18.30’da Ayasofya Müzesi’nin girişinde buluşan katılımcılar, Hıdrellez'i kutlamak üzere Ahırkapı'ya yürüdü.

Kutlama saat 19.00 ila saat 23.00 arasında Ahırkapı semtindeki Keresteci Hakkı Sokak ve Şadırvan Sokak’ta gerçekleşti.

Dördüncü kez Ahırkapı’da

2000'den beri Ahırkapı'da kutlanan Hıdrellez bayramı, 2011 yılında biletli yapılmak istenmiş ancak gelen talepler üzerine iptal olmuştu. Kutlamalar dördüncü kez mahalle halkının katkısıyla mahallede yapıldı.

Tertip komitesi İstanbul’daki kentsel dönüşümden etkilenen Ahırkapı’nın giderek bir oteller bölgesine dönüşmesinden dolayı kutlamanın Ahırkapı’da yapılmasının büyük bir önem taşıdığını belirtti. Ahırkapı’nın yer aldığı Cankurtaran Mahellesi’nde 2009’da 3800 olan seçmen sayısı 2014’te otelleşme sebebiyle 870’e düştü.