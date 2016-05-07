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Yaşam

İstanbullular dikkat, bugün bu yollar kapalı olacak

Derbi maçı nedeniyle saat 16.00'dan itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak

07 Mayıs 2016 22:03

Galatasaray ile Beşiktaş arasında bugün saat 20.00'de Türk Telekom Arena Stadı'nda oynanacak derbi maçı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre saat 16.00'dan itibaren trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle:

Trafiğe kapatılacak yollar

- Seyrantepe Metro Kavşağı 

- Ayazağa istikametine inen köprü giriş ve çıkışları

-TEM Otoyolu Edirne yönü stad istikametine giden yan yol girişi

-TEM Otoyolu Edirne yönü yan yoldan TEM Otoyolu Ankara yönü yan yola dönüş varyant girişi (Stad Karşısı varyant girişi ) 

Alternatif Yollar

- Seyrantepe Kavşağı... Ayazağa istikametine inen köprü giriş ve çıkışlarını kullanacak olan araç sürücülerinin alternatif olarak; Ayazağa' dan Ayışığı Sokaktan Deniz Sokak üzerinden İmam Çeşme Yolu Caddesini kullanması,

- Seyrantepe' den gelerek Ayazağa istikametine gidecek olan araç sürücülerinin İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesini veya İmam Çeşme Yolu Caddesini kullanarak Cendere Caddesi İstikametini kullanmaları gerekiyor.

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