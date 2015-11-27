İstanbullular dikkat; yağmur geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkenin batı kesimleri ve Marmara'da kuvvetli yağış uyarısı yaptı. İstanbul Valiliği de İstanbul ve bazı iller için sağanak yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun batı kesimlerinde görülecek olan sağanak yağışların; gece saatlerinde Trakya ile Kuzey Ege kıyılarında (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir’in batısı ve İzmir’in kıyı kesiminde), yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Balıkesir, Manisa, Uşak ve Denizli ile Kütahya ve Bursa'nın batı ilçelerinde kuvvetli (21-50 mm), İzmir, Aydın, Muğla ile Balıkesir’in batı ilçelerinde çok kuvvetli (51-75 mm) olmasının beklendiğini açıkladı.

İstanbul Valiliği sağanak yağış uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada, "Meteoroloji İstanbul Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre 27.11.2015 Cuma günü itibariyle, bölgemizde görülecek olan sağanak yağışların; gece saatlerinden itibaren Trakya (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) ile yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da kuvvetli (21-50 mm) olması beklenmektedir. Vatandaşlarımız yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı, (sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar vb.) tedbirli ve dikkatli olması gerekmektedir"