İstanbullular dikkat; sağanak yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 5 günlük tahminini yayınladı. Tahminlere göre haftanın ikinci yarısında İstanbulluları zor günler bekliyor. Meteoroloji’nin verilerine göre, nem miktarı, çarşamba günü yüzde 93 ve cuma günü yüzde 92 olarak tahmin edildi. Yüksek nemlilik oranlarının yanı sıra İstanbulluları sağanak yağmur sürprizi bekliyor. Yine Meteoroloji’nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre perşembe günü, nem oranı yüzde 88 olması beklenirken gök gürültülü sağanak yağışlı bir havanın hakim olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkililerinin verdiği bilgiye göre İstanbul'da Çarşamba sabahı saat 5 civarında nem oranı yüzde 93'e kadar çıkacak. Ancak sabah saatlerinde hava sıcaklığı düşük olacağı için, bu yüksek nem oranı hissedilen sıcaklığı çok fazla etkilemeyecek. İstanbul'da yarın hava sıcaklığının 32 derece olması bekleniyor. İstanbul'da yarın Poyraz'ın da esmesi bekleniyor. Saatte yaklaşık 30 ila 50 km hızla esecek poyraz, hissedilen hava sıcaklığını da düşürecek.

Nem oranının yükselmesiyle birlikte hissedilen hava sıcaklığının kişiye göre değişebileceğini belirten yetkililer, “Kişinin tenine, yaşına ve vücut yapısına göre hissettiği sıcaklık değişiklik gösterebilir. İstanbul'da hava sıcaklığı yarın 32 derece tahmin ediliyor. Ancak yükselen nem oranıyla birlikte bu sıcaklık 35 ila 38 derece arasında hissedilebilir” açıklaması yapıyorlar.