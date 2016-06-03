İstanbullular dikkat, pazar günü bu yollar kapalı olacak

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, pazar günü Kadıköy'de yapılacak olan "Nike Women Victory Tour İstanbul" etkinliği nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Alınan emniyet ve trafik tedbirleri kapsamında, pazar günü saat 07.00'den tedbirler sona erene kadar araç trafiğine kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar ise şöyle:

Kapatılacak yollar:

- Bağdat Caddesi (Kasadar Sokak kavşağından Kızıltoprak Meydanına kadar olan kısım ile kapatılacak olan kısma çıkan tüm ara sokaklar)

- Fener Kalamış Caddesi (Ahmet Mithat Efendi Caddesi Kavşağına kadar olan kısım ile kapatılacak olan kısma çıkan tüm ara sokaklar),

- Ahmet Mithat Efendi Caddesi ile kapatılacak olan kısma çıkan tüm ara sokaklar,

- Operatör Cemil Topuzlu Caddesi ile kapatılacak olan kısma çıkan tüm ara sokaklar,

- Çetin Emeç Bulvarı (Oramiral Celal Eyicioğlu Sokak Kavşağına kadar olan kısım ile kapatılacak olan kısma çıkan tüm ara sokaklar).

Alternatifler:

- Şemsettin Günaltay Caddesi (Maltepe istikametinden gelen araçlar Bostancı Meydandan minibüs yolu istikametine ve sahil yolundan Maltepe istikametine yönlendirilecektir),

- Fahrettin Kerim Gökay Caddesi,

- D-100