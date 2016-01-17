İstanbullular dikkat; kar yağışı geliyor

İstanbul için hava durumu tahminlerini değiştiren Meteoroloji erken kar uyarısı yaptı. Tahminlerine göre bu gece kar yağışı bastıracak.

Pazartesi günü beklenen kar yağışı İstanbul'a erken geliyor. Meteoroloji en sonhava durumu tahminlerine göre İstanbul bu geceden itibaren kar yağışının etkisi altına girecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre yurdun hafta sonu Orta Akdeniz üzerinden gelecek yağışlı sistem ile bu sisteme ilave olarak bugün Balkanlar üzerinden gelecek soğuk havanın etkisine girmesi bekleniyor. İstanbul'da bugün yoğun bir şekilde yağan yağmur gece saatlerinden sonra yoğun kar yağışına dönüşecek.

İstanbul hava durumu

İstanbul'da bugün gündüz saatlerinde kuvvetli sağanak yağış görülecek. Yağışın, gece saatlerinden itibaren batıdan başlayarak karla karışık yağmur ve kar yağışına dönüşmesi, aralıklarla salı akşamına kadar iç ve yüksek kesimleri başta olmak üzere yerel olarak etkili olacağı tahmin edildi. Bu hafta sonu İstanbul'da 15 dereceye kadar yükselecek hava sıcaklığının pazartesi günü hissedilir derecede azalarak sıfır dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Türkiye’de beklenen kuvvetli sağanak yağış ve kar yağışları, kuvvetli ve fırtına şeklinde esecek rüzgarlar ve ani sıcaklık düşüşleriyle birlikte meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma, don, sel, su baskını, heyelan, soba zehirlenmeleri, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

Hava sıcaklıklarının, hafta başından itibaren batı kesimlerden başlayarak yurdun iç, batı ve kuzey kesimlerinde hissedilir derecede (10-15 derece) azalacağı tahmin ediliyor.

Hava durumu tahminleri

Ülkenin batı kesimlerinde görülmesi beklenen yağışların Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’de kuvvetli (21-50 mm) Marmara’nın batısı, Kıyı Ege ve Antalya’da çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 mm) yağmur ve sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Pazar günü öğle saatlerinden itibaren Trakya'nın batısında başlaması beklenen karlar karışık yağmur ve kar yağışlarının gece saatlerinde Marmara bölge geneline yayılacağı ve yoğun bir şekilde devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden batı, iç ve kuzey kesimlerde kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-90 km/sa) esmesi bekleniyor.