İstanbullular dikkat! Bugün ve yarın bu yollar kapalı!

T24- Kazlıçeşme Meydanı'nda bugün ve Pazar günü yapılacak mitingler nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, mitingler nedeniyle bugün saat 12.00'den, Pazar günü ise 11.00'den itibaren bazı yolların trafiğe kapalı olacağı belirtildi.

Cevizlibağ E-5 güney yan yoldan gelen akışın Abdi İpekçi Spor Salonu levhasından Millet Caddesi istikametine verileceği, sur içindeki Onuncu Yıl Caddesi'ne tüm katılımların Millet Caddesi (Sahil) istikametine geri döndürüleceği kaydedilen açıklamada, Yol Bakım ışıklardan gelen akışın Abdi İpekçi Spor Salonu levhası önünden Vatan Caddesi istikametine, Yedikule ışıklardan gelen tüm akışın ise Bakırköy (Sahil) istikametine yönlendirileceği ifade edildi.

Açıklamada, yeni yapılan Zeytinburnu varyanttan gelen akışın Zeytinburnu Belediyesi istikametine, Zeytinburnu içinden Onuncu Yıl istikametine gelen bütün akışın ise tekrar geri döndürülerek Zeytinburnu istikametine yönlendirileceği bildirildi.