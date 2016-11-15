İstanbullular dikkat; bu yollar 5 gün boyunca kapalı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Şişli'de 18 Kasım Cuma, 21 Kasım Pazartesi günleri arasında gerçekleştirilecek NATO PA 62. Genel Kurulu sebebiyle yarından itibaren bazı yolların trafiğe kapatılacağı duyuruldu.

Yarından itibaren trafiğe kapatılacak olan yollar şu şekilde sıralandı:

Silahşör Caddesi (Gökkuşağı Sokak kesişiminden itibaren Bomonti Hilton istikametine), Nehir Sokak, Ortakır Sokak, Yeniyol 1 Sokak, Öz Konak Sokak, Bomonti arkası Sokak, Birahane Sokak ve Duçi Sokak trafiğe kapatılacak.

Alternatif güzergahlar

İncirli Deresi Caddesi, Akay Caddesi, Çifte Cevizler Caddesi, Sıra Cevizler Caddesi, Gökkuşağı Sokak ve Huzur Sokak alternatif olarak kullanılabilecek.