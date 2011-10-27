İstanbullular dikkat! Bu meydan 2 yıl kapalı

T24 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Avrupa yakasının ikinci büyük metro inşaatında sona yaklaşılıyor. 'Otogar–Bağcılar–Başakşehir–Olimpiyat Köyü Metrosu'nun Bağcılar istasyonu inşaatına başlanması sebebiyle Bağcılar meydanı, 30 Ekim 2011–31 Mart 2013 tarihleri arasında geçici trafik sirkülasyon projesi doğrultusunda alternatif yolları kullanarak meydan ve çevresine erişimleri sağlanmaktadır." denildi.
Açıklamada, alternatif güzergahlar şöyle sıralandı; Güneşli'den Bağcılar Çiftlik/Mahmutbey'e gidecek araçlar; Hoca Ahmet Yasevi Caddesi, 4. Sokak, Birlik Caddesi istikametini Güneşli'den Esenler'e gidecek araçlar; Hoca Ahmet Yasevi Caddesi 25. Sokak, Esenler Caddesi istikametini, Güneşli'den Göngören'e gidecek araçlar, Hoca Ahmet Yasevi Caddesi 25. Sokak, Esenler Caddesi istikametini, Güneşli'den Bakırköy'e gidecek araçlar; Hoca Ahmet Yesevi Caddesi-Bakırköy Caddesi istikametini, Bakırköy'den Bağcılar Çiftlik/Mahmutbey'e gidecek araçlar; Bakırköy Caddesi 25. Sokak- 1. Sokak- 5. Dağyolu Caddesi- 4/1 veya 4/2. Sokak, Birlik Caddesi istikametini Bakırköy'den Esenler'e gidecek araçlar; Bakırköy Caddesi- 25. Sokak- Güngören Caddesi istikametini, Bakırköy'den Güngören'e gidecek araçlar; Bakırköy Caddesi- 25. Sokak- Güngören Caddesi istikametini, Bakırköy'den Güneşli'ye gidecek araçlar; Bakırköy Caddesi-27. Sokak istikametini, Esenler'den Bakırköy'e gidecek araçlar; Esenler Caddesi-İstanbul Caddesi-5/3. Sokak istikametlerini, Esenler'den Bağcılar Çitflik/Mahmutbey'e gidecek araçlar; Esenler Caddesi-İstanbul Caddesi-5. Dağyolu Caddesi-4/1 veya 4/2. Sokakları, Esenler'en Güneşli'ye gidecek araçlar; Esenler Caddesi-Güngören Caddesi-24. Sokak-27. Sokak istikametlerini Esenler'den Güngören'e gidecek araçlar; Esenler Caddesi-Güngören Caddesi istikametini, Bağçılar Çitflik/Mahmutbey'den Güngören'e gidecek araçlar; 26/1. Sokak-Birlik Caddesi-25. Sokak-Güngören Caddesi istikametini, Bağçılar Çitflik/Mahmutbey'den Esenler'e gidecek araçlar, 3. Sokak-4/3. Sokak-5/3. Sokak istikametlerini, Bağçılar Çitflik/Mahmutbey'den Bakırköy'e gidecek araçlar; 26/1. Sokak-Hacı Ahmet Yesevi Caddesi- 28. Sokak- Bakırköy Caddesi istikametlerini, Bağçılar Çitflik/Mahmutbey'den Güneşli'ye gidecek araçlar; 26/1. Sokak istikametlerini kullanacak