İstanbullular dikkat! Bu meydan 2 yıl kapalı

T24

Açıklamada, alternatif güzergahlar şöyle sıralandı; Güneşli'den Bağcılar Çiftlik/Mahmutbey'e gidecek araçlar; Hoca Ahmet Yasevi Caddesi, 4. Sokak, Birlik Caddesi istikametini Güneşli'den Esenler'e gidecek araçlar; Hoca Ahmet Yasevi Caddesi 25. Sokak, Esenler Caddesi istikametini, Güneşli'den Göngören'e gidecek araçlar, Hoca Ahmet Yasevi Caddesi 25. Sokak, Esenler Caddesi istikametini, Güneşli'den Bakırköy'e gidecek araçlar; Hoca Ahmet Yesevi Caddesi-Bakırköy Caddesi istikametini, Bakırköy'den Bağcılar Çiftlik/Mahmutbey'e gidecek araçlar; Bakırköy Caddesi 25. Sokak- 1. Sokak- 5. Dağyolu Caddesi- 4/1 veya 4/2. Sokak, Birlik Caddesi istikametini Bakırköy'den Esenler'e gidecek araçlar; Bakırköy Caddesi- 25. Sokak- Güngören Caddesi istikametini, Bakırköy'den Güngören'e gidecek araçlar; Bakırköy Caddesi- 25. Sokak- Güngören Caddesi istikametini, Bakırköy'den Güneşli'ye gidecek araçlar; Bakırköy Caddesi-27. Sokak istikametini, Esenler'den Bakırköy'e gidecek araçlar; Esenler Caddesi-İstanbul Caddesi-5/3. Sokak istikametlerini, Esenler'den Bağcılar Çitflik/Mahmutbey'e gidecek araçlar; Esenler Caddesi-İstanbul Caddesi-5. Dağyolu Caddesi-4/1 veya 4/2. Sokakları, Esenler'en Güneşli'ye gidecek araçlar; Esenler Caddesi-Güngören Caddesi-24. Sokak-27. Sokak istikametlerini Esenler'den Güngören'e gidecek araçlar; Esenler Caddesi-Güngören Caddesi istikametini, Bağçılar Çitflik/Mahmutbey'den Güngören'e gidecek araçlar; 26/1. Sokak-Birlik Caddesi-25. Sokak-Güngören Caddesi istikametini, Bağçılar Çitflik/Mahmutbey'den Esenler'e gidecek araçlar, 3. Sokak-4/3. Sokak-5/3. Sokak istikametlerini, Bağçılar Çitflik/Mahmutbey'den Bakırköy'e gidecek araçlar; 26/1. Sokak-Hacı Ahmet Yesevi Caddesi- 28. Sokak- Bakırköy Caddesi istikametlerini, Bağçılar Çitflik/Mahmutbey'den Güneşli'ye gidecek araçlar; 26/1. Sokak istikametlerini kullanacak