İstanbullular daha geç evleniyor!

T24 - TÜİK, 2010 Ekim-Kasım-Aralık dönemini kapsayan dördüncü çeyreğe ilişkin Evlenme ve Boşanma İstatistiklerini yayımladı. Yıllık veri, üçer aylık istatistikler MERNİS’e göre güncellendikten sonra açıklanacak. 2010 yılı son çeyrek verilerine göre, söz konusu 3 aylık dönemde 137 bin 637 çift evlendi. Evlenenlerin sayısında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,8 artış meydana geldi. Evlenme sayısında en büyük artış yüzde 4,9 ile Batı Marmara Bölgesinde, en büyük düşüş ise yüzde 7,3 ile Orta Anadolu Bölgesinde görüldü.





İstanbullular geç evleniyor



Dördüncü çeyrekte, ortalama ilk evlenme yaşı erkeklerde 26,4, kadınlarda 23,1 olarak belirlendi. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaşı farkı 3,3 oldu. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre en yüksek ortalama ilk evlenme yaşı, erkeklerde 27,4, kadınlarda 24,2 ile İstanbul’da görüldü. Orta Anadolu Bölgesinde ise ortalama, erkeklerde 25,3, kadınlarda 21,6’ya kadar düştü.





Boşanma sayısı giderek artıyor



Söz konusu dönemde boşanma sayısında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artış meydana geldi. 2009 yılı dördüncü çeyreğinde 27 bin 670 çift boşanmıştı, rakam 2010 yılının aynı döneminde 29 bin 326’e yükseldi. Boşanma sayısında en fazla artış, yüzde 17 ile Orta Anadolu Bölgesinde gözlendi. Boşanma sayısının düştüğü tek bölge ise Doğu Karadeniz (yüzde 2,6) oldu. Dördüncü çeyrekte, boşanmaların yüzde 39,7’si, evliliğin ilk 5 yıllık döneminde gerçekleşti. Yüzde 21,1’i evliliğin 6-10 yıllık döneminde, yüzde 15,1’i 11-15. yılları arasında meydana geldi. Boşanmaların yaklaşık dörtte birinin (yüzde 23,8) 16 yıl ve daha uzun süre evli kalan çiftlerde görülmesi dikkati çekti.





2010 yılı son çeyrekte evlenme ve boşanma sayıları şöyle belirlendi:



Boşanma - Evlenme

2009 2010 2009 2010

Türkiye 27.670 29.326 136.577 137.637

İstanbul 5.744 5.992 25.005 25.734

Batı Marmara 1.296 1.361 4.039 4.237

Ege 5.269 5.560 16.490 16.883

Doğu Marmara 2.631 2.887 11.152 11.302

Batı Anadolu 3.456 3.629 11.475 11.578

Akdeniz 4.086 4.211 18.545 18.752

Orta Anadolu 1.400 1.638 7.617 7.058

Batı Karadeniz 1.407 1.545 8.150 7.693

Doğu Karadeniz 542 528 4.396 4.102

Kuzeydoğu Anadolu 309 318 5.266 5.372

Ortadoğu Anadolu 471 533 8.162 7.920

Güneydoğu Anadolu 1.059 1.124 16.280 17.006