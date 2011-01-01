T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İstanbullular cumartesi sabahı yolda kaldı

Bu sabah çalışmak zorunda olan İstanbullular yola çıktıklarında sürprizle karşılaştılar.

01 Ocak 2011 02:00

T24 - Bu sabah çalışmak zorunda olan İstanbullular yola çıktıklarında sürprizle karşılaştılar. İETT'nin "otobüslerin 1 Ocak günü pazar günü saatlerine göre çalışacağı" duyurusundan habersiz vatandaşlar saatlerce duraklarda beklemek zorunda kaldı.

Yeni yılı karşılayan birçok İstanbullu 1 Ocak günü çalışmak zorundaydı. Sabah erkenden kalkıp yola koyulan İstanbullular yeni yılın ilk sürpriziyle karşılaştı.

Otobüs duraklarında insanlar birikirken otobüslerin saatlerinde gelmediği fark edildi.

Vatandaşlar gelen tek tük otobüslere binmeye çalışınca araçlarda izdiham oluştu.

Aslında İETT bir gün öncesinden bugün seferlerin pazar saatlerine göre olacağını duyurmuştu.

Ancak vatandaşların çoğunun bundan haberi yoktu.

Zor durumda kalan otobüs şoförleri bugün cumartesi olmasına rağmen pazar günü saatlerine göre çalışıldığını herkese anlatmak zorunda kaldılar.

Az olan seferler nedeniyle vatandaşlar alt alta üst üste yolculuk etmeye çalışırken birçok kişi de otobüsleri gelmediği için işlerine gidemedi.

Yılbaşı gecesi için ek seferler koyan İETT'nin cumartesi gününü pazar günü gibi sayması vatandaşları kızdırdı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24