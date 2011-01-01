İstanbullular cumartesi sabahı yolda kaldı

T24 - Bu sabah çalışmak zorunda olan İstanbullular yola çıktıklarında sürprizle karşılaştılar. İETT'nin "otobüslerin 1 Ocak günü pazar günü saatlerine göre çalışacağı" duyurusundan habersiz vatandaşlar saatlerce duraklarda beklemek zorunda kaldı.

Yeni yılı karşılayan birçok İstanbullu 1 Ocak günü çalışmak zorundaydı. Sabah erkenden kalkıp yola koyulan İstanbullular yeni yılın ilk sürpriziyle karşılaştı.

Otobüs duraklarında insanlar birikirken otobüslerin saatlerinde gelmediği fark edildi.

Vatandaşlar gelen tek tük otobüslere binmeye çalışınca araçlarda izdiham oluştu.

Aslında İETT bir gün öncesinden bugün seferlerin pazar saatlerine göre olacağını duyurmuştu.

Ancak vatandaşların çoğunun bundan haberi yoktu.

Zor durumda kalan otobüs şoförleri bugün cumartesi olmasına rağmen pazar günü saatlerine göre çalışıldığını herkese anlatmak zorunda kaldılar.

Az olan seferler nedeniyle vatandaşlar alt alta üst üste yolculuk etmeye çalışırken birçok kişi de otobüsleri gelmediği için işlerine gidemedi.

Yılbaşı gecesi için ek seferler koyan İETT'nin cumartesi gününü pazar günü gibi sayması vatandaşları kızdırdı.



