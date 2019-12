-İSTANBULLULAR CAZA DOYACAK İSTANBUL (A.A) - 28.06.2011 - İstanbul Kültür Sanat Vakfının (İKSV) Garanti Bankasının sponsorluğunda düzenlediği 18. İstanbul Caz Festivali, 30 Haziran akşamı yapılacak açılış töreniyle başlayacak. İKSV'den yapılan açıklamaya göre, ''Caz Kalpli İstanbul'' temasıyla düzenlenen 18. İstanbul Caz Festivali, 19 Temmuz'a kadar, aralarında Paul Simon, Herbie Hancock, Marcus Miller, Jamie Cullum, Natalie Cole, Randy Crawford ve Amadou & Mariam gibi dünyaca ünlü isimlerin bulunduğu 300'ü aşkın yerli ve yabancı sanatçıyı 25 farklı etkinlik mekanında ağırlayacak. Festival, 30 Haziran Perşembe akşamı The Marmara Esma Sultan'daki açılış töreniyle başlayacak. Festival, 1 Temmuz Cuma akşamı iki ayrı mekandaki konserlerin ardından 2 Temmuz Cumartesi akşamı, geçen yıl ilki düzenlenen ve büyük ilgi gören ''Tünel Şenliği''nin ikincisinde Tünel ve Galata bölgelerinde ''festival içinde festival'' yaratacak. İstanbul Caz Festivali'nde 1 Temmuz Cuma akşamı Aya İrini Müzesi'ndeki ''Ustalarla Buluşma'' serisinin bu yılki konukları, ünlü perküsyoncu Mısırlı Ahmet, klasik Hint müziği ve caz dünyasının önemli isimlerinden, tabla üstadı Zakir Hussain ve Hint klasik müziğinin en genç ustalarından kabul edilen sitar virtüozu Niladri Kumar olacak. Festivalde, aynı gece ''Get Out Of Your Lazy Bed'' ve ''Half a Minute'' gibi hit şarkılarıyla tanınan ve özellikle 1980'li yıllardaki başarılı çalışmalarıyla caz pop türünün önde gelen gruplarından biri olan Matt Bianco, İstinyePark'ta müzikseverlerle buluşacak. İstinyePark sponsorluğunda gerçekleştirilecek konserde, topluluk Matt Bianco, vokaldeki Mark Reilly, keyboardda Mark Fisher, davulda Tony Mason, basta Nick Cohen, gitarda Tony Remy, saksafon ve flütte Andrew Ross, trompette Simon Finch ve geri vokallerde Hazel Sim ile Weston Foster'dan oluşan kalabalık bir ekiple izleyicilerle buluşacak. -''TÜNEL ŞENLİĞİ''NDE 1 BİLETLE 26 FARKLI MEKANDA 32 KONSER- İstanbul Caz Festivali, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Tünel'i bir şenlik alanına çevirecek. Festivalin ilk hafta sonunda, 2 Temmuz Cumartesi akşamı düzenlenen ''Tünel Şenliği'' ile festival, kentin kültür-sanat yaşamının nabzının attığı Beyoğlu, Tünel, Asmalımescit, Şişhane ve Galata bölgesinde bir kez daha ''festival içinde festival'' yaratacak. ''Tünel Şenliği'' biletleri, Biletix üzerinden ve İKSV merkezinden, ayrıca Açık Hava Sahnesi'nde düzenlenen konserlerin öncesinde saat 15.00'ten itibaren mekanda kurulacak gişeden alınabilecek.