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Yaşam

İstanbullular bugün yeni metro hattına kavuşuyor

Yeni metro hattı ile İstanbullular Esenler Otogar'dan Başakşehir'e 23 dakikada ulaşabilecek

14 Haziran 2013 10:50

İstanbul'un trafik sorunu çözmek ve toplu taşımada hızlı konforlu hizmet vermek için Avrupa Yakası'nda hayata geçirilen en önemli ulaşım sistemlerinden biri olan Otogar-Bağcılar-Başakşehir-Olimpiyatköy Metro Hattı bugün Saat 15:00'te yolcu taşımaya başlıyor

21.7 km'lik metro hattı, Metrokent, Başak Konutları, Siteler, Turgut Özal, İkitelli Sanayi, Olimpiyat, Ziya Gökalp Mahallesi, İstoç, Mahmutbey, Yeni Mahalle, Kirazlı, Bağcılar, Üçyüzlü, Menderes, Esenler Otogar istasyonlarından oluşuyor.

Yeni metro hattı ile İstanbullular Esenler Otogar'dan Başakşehir'e 23 dakikada ulaşabilecek.


Yeni metro hattının özellikleri


21.7 kilometre uzunluğunda...
Saatte 111 bin yolcu taşınabilecek.
İstasyonlar 8'li trenlere uygun olarak inşa edildi.
Peron uzunlukları 180 metre...
16 istasyon var.
Başakşehir-Atatürk Havalimanı: 36 dakika
Her istasyon farklı renkte tasarlandı.
Metrokent Sarı, Başkkonutları Açık Sarı, Siteler Kırmızı, Turgut Özal Lila, İkitelli Sanayi Mor, İstoç Turuncu, Mahmutbey Koyu Yeşil, Yeni Mahalle Koyu Mor, Kirazlı Bordo, Ziya Gökalp Beyaz, Olimpiyat İstasyonu ise Mavi renk.
Her istasyonda yürüyen merdiven ve asansör var.

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