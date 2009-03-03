'İstanbullular, bir kez de beni deneyin'

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbullulardan bir kere de kendisini denemelerini isteyerek, "Ben devlet bütçesi yaptım. Devletten sonra en büyük kuruluşu yönettim" dedi.





Kılıçdaroğlu, Akgün Otel'de, Fatih'te faaliyet gösteren çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi.



İstanbul'un en eski ilçelerinden biri olan Fatih'te sanayi olmadığını, esnaf bulunduğunu belirten Kılıçdaroğlu, esnafın kan ağladığını ileri sürdü.



Fatih'in tarihi dokusunu öne çıkaracaklarını, esnafı da turizme hizmet eder noktaya getireceklerini anlatan Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'a gelen her turistin önce bu bölgeyi gezmesinin sağlanması gerektiğini belirtti.



Kılıçdaroğlu, İstanbul'da 100 yıldır metro konuşulmasına rağmen, metronun bugüne kadar sadece 12,5 kilometre ilerleyebildiğini hatırlatarak, İstanbul'u metro yaparak modernleştireceklerini, göreve gelmeleri halinde 5 yılda 80 kilometre metro yapacaklarını söyledi.



Kapalıçarşı'dan Mısır Çarşısı'na kadar inen yolun etrafındaki çarpık yapılaşmasının, esnafa hizmet verecek şekilde tarihi doku korunarak ortadan kaldırılması gereğine dikkati çeken CHP'li Kılıçdaroğlu, "Kenti güzelleştireceğiz. Kenti saygın kılacağız. Kenti temiz tutacağız. Kentliyi, kent kültürüyle besleyeceğiz" diye konuştu.



Yeşil, mezarlıklarda kaldı



İstanbul'da yeşilliklerin büyük ölçüde yok edildiğini, sadece mezarlıklarda, askeri bölgelerde, eski sarayların etrafında, Boğaz'daki bazı bölgelerde ve kent dışında kaldığını savunan Kılıçdaroğlu, yeşil alan ilan edilen bazı bölgelerdeki arsaların ucuza satın alındığını, sonra bir gecede bunların hepsinin ticari alana dönüştürüldüğünü iddia ederek, bu arsaların söz konusu kararlardan sonra değerlerinin de büyük oranlarda arttığını öne sürdü.



Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin'in seçmenlere, "Merkezi hükümetle uyum içinde olan belediye başkanları seçmelerini" söylediğini hatırlatan Kemal Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:



"O açıklama Hakkari, Tunceli, Rize, Çankırı, Çorum belediyeleri için olabilir. Onların gelirleri düşük olabilir. Ama İstanbul Belediyesi için bu geçerli değil. Çünkü İstanbul Belediyesinin kaynağı yıllık 10 milyar dolar. Siz 10 milyar doları akılcı kullanırsanız, çarçur etmezseniz, 1 liraya yapacağınız işi 5 liraya yaptırmazsanız, 10 milyar dolarla siz farklı bir İstanbul yaratırsınız."



10 milyar dolarlık bütçesi olan bir Büyükşehir Belediye Başkanının, akaryakıt almak için bankadan kredi almaması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Bunları ben sayın Kadir Topbaş'a sormak isterdim" dedi.



İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, 23 şirketi olan Türkiye'nin üçüncü büyük holdingi olduğunu ileri süren Kılıçdaroğlu, ancak bu şirketlerin 2007 karının 256 milyon dolar, borçlarının ise 2 milyar 56 milyon dolar olduğunu iddia etti.



CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bu karla bu borcun ödenemeyeceğini dile getirerek, "Bu iyi bir yöneticilik anlayışı değildir. O nedenle bunların değişmesi gerekiyor. Size, dürüst insanları yönetime getirmek gibi bir görev yüklenmiş durumda. Umuyorum, 29'unda İstanbul'u dönüştürürüz" diye konuştu.



"Hükümetten para istemeyeceği, 10 milyar dolar parayı çok iyi kullanacağı, İstanbul'un temel sorunlarını çözeceği" sözlerini verdiğini anımsatan Kılıçdaroğlu, "Bir de bizi deneyin. Ben devlet bütçesi yaptım. Devletten sonra en büyük kuruluşu yönettim. Boğazımızdan aşağı haram lokma inmedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bütçesi bundan çok daha küçük. Doğrudan hizmeti görebilirsiniz. İstanbul'u düzeltirsek, samimi söylüyorum, Türkiye'yi düzeltiriz" dedi.



' Bir kadının çarşafını zorla açmak yanlıştır'



Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra yerel seçim çalışmaları kapsamında Fatih'te esnaf ziyaretinde bulundu.



Kılıçdaroğlu, partisinin Fatih Belediye Başkan Adayı Can Özyedierler ve bir grup partiliyle Fevzi Paşa ve Akdeniz caddelerinde esnafı ziyaret etti. Esnafla ve vatandaşlarla sohbet eden Kılıçdaroğlu, yol üzerindeki bir kahvehanede çay içti. Kılıçdaroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Fatih'te çok iyi izlenimler edindiğini, sevgi ve saygıyla karşılandığını söyledi.



Kılıçdaroğlu, gazetecilerin, Bağcılar'daki olayla ilgili soruları üzerine, "orada kadına haksızlık yapıldığını, bir kadının çarşafını zorla açmanın yanlış olduğunu" vurguladı.



Kemal Kılıçdaroğlu, "Genel Başkanımız da tepki gösterdi, ben de tepki gösterdim. Çarşaf kendi tercihidir. İster takar, ister takmaz. Türkiye'nin artık bunları aşması lazım. Birkaç kendini bilmez adam öyle yapıyor ve sonuçta böyle tatsız bir olay yaşanıyor" diye konuştu. Sadece AK Parti'ye değil, CHP'ye oy verenlerin de aynı tepkiyi gösterdiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, seçim bürosuna çok sayıda telefon geldiğini belirtti.



