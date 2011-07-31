İstanbullular 16 saat 24 dakika oruç tutacak

T24 - İslam aleminin kutsal ayı, 11 ayın sultanı Ramazan, bu akşam kılınacak ilk teravih namazıyla başlayacak. Gece sahura kalkacak vatandaşlar, yarını oruçlu geçirecek. İlk iftar Ankara'da 20.12'de, İstanbul'da 20.30'da, İzmir'de 20.32'de açılacak.



Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Ramazan dolayısıyla il müftülüklerine gönderdiği genelgeyle Ramazan ayında teravih namazlarının Tadil-i Erkana uyularak kıldırılmasını istedi.



Yaz aylarına denk gelen Ramazan ayı için özel düzenlemelere de yer verilen genelgede, tatil kentleri dikkate alınarak ihtiyaç olan camilerde teravih namazının 2 rekatta bir selam verilerek kıldırılması konusunda uyarılar yer aldı. Ramazan aylarında zaman zaman çeşitli illerde yanlış zamanda ezan okunduğu yönündeki haberlerin önüne geçmek için genelgede, din görevlileri akşam vakitlerinde de mutlaka ezanın iftar vaktinde okumaları konusunda uyarıldı.



Genelgede, müftü, vaiz ve din görevlilerinin Ramazan ayı boyunca hastane, hapishane, çocuk ıslahevi ve çocuk yuvası gibi yerleri ziyaret etmeleri istendi. Genelgede, ihtiyaç sahibi, öksüz, yetim, hasta, yaşlı, fakir ve engellilerle ilgilenecek, maddi durumu iyi olan vatandaşların gösterişli iftar davetleri vermek yerine, halkla bütünleşmeyi sağlayan, ihtiyaç sahiplerinin iştirak ettiği iftarlara yönelmeleri yönünde öncülük yapılması tavsiyesinde bulunuldu.

En geç Çanakkale'de, en erken Hakkari'de



Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ay olduğu için en kutsal ay olarak kabul edilen Ramazanda orucu en erken Hakkarililer, en geç de Çanakkaleliler açacak. Buna göre iftar Hakkari'de 19.23'de Çanakkale'de 20.39'da yapılacak.



Ramazan ayının ilk günü imsak vakti Ankara'da 03.56'da, İstanbul'da 04.06'da, İzmir'de 04.26'da girecek. İftar ise Ankara'da 20.12'de, İstanbul'da 20.30'da, İzmir'de 20.32'de olacak.



İlk gün Ankaralılar 16 saat 16 dakika, İstanbullular 16 saat 24 dakika, İzmirliler 16 saat 6 dakika oruç tutacak.



İlk teravih namazı için ezan Ankara'da 21.48'de, İstanbul'da 22.09'da, İzmir'de 22.04'de okunacak.



Kadir gecesi 26 Ağustos'a denk gelen Ramazan ayında 29 Ağustos Pazartesi son oruç tutulacak. 30 Ağustos Salı günü Ramazan Bayramı başlayacak.





