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Bilim / Teknoloji

İstanbullu twitter kullanıcılarını ağustosta uyku tutmuyor

Twitter’ın yaptığı araştırmada kullanıcıların uyku alışkanlıkları incelendi. Buna göre İstanbul’u ağustosta uyku tutmuyor.

09 Haziran 2012 08:32

Twitter’ın yaptığı araştırmada kullanıcıların uyku alışkanlıkları incelendi. Buna göre İstanbul’u ağustosta uyku tutmuyor...

Milliyet'in haberine göre, Twitter mühendisleri Manuel Rios ve Jimmy Lin 2011 yılı boyunca dört büyük dünya şehri İstanbul, Tokyo, New York ve Sao Paulo’daki Twitter kullanıcılarının uyku düzenlerini araştırdı.

Yapılan paylaşımlar bir havuzda toplandı. Yıl altı döneme ayrılırken günlük zaman akışı da üç dilime bölündü. Zaman akışına göre paylaşımlardaki yoğunlukların bir grafiği da çıkarıldı. Buna göre, mevsime göre uyku ve paylaşım alışkanlıklarını değiştirmeyen en disiplinli şehir Tokyo çıktı. Tokyolu twitter kullanıcıları, sabah 10.00 ila akşam 18.00 arasındaki iş saatleri içerisinde yaptıkları kısıtlı paylaşım oranını yıl boyunca koruyor. İstanbullu twitter kullanıcıları ise, paylaşımlardaki sıklığa göre en çok Ağustos ayı gecelerini ayakta geçiriyor.

 

En faal kullanıcılar New York’ta

 

Sao Paulolu kullanıcılar, öğleden sonra “siesta” (şekerleme) yapma alışkanlığına sahip. En yaramaz twitter kullanıcıları ise New York’tan. New York’un twittercıları iş saatlerinde de en az akşam üstü kadar yoğun paylaşımlarda bulunuyor. Twitter daha önce de arama yapılan başlıklarla ilgili istatistiksel raporlar hazırlamıştı. Eğlenceli bulunan bu istatistikler, aslında küresel ekonomi için önemli bir unsur taşıyor. Zira, sosyal medyaya hükmetmeye çalışan üreticiler ve politikacıların hitap ettikleri kitlelerin davranış biçimlerini anlamalarına yardımcı oluyor. Ayrıca, işadamları bu sayede hangi ürünlerin hangi zaman diliminde reklamının yayınlanabileceğini öngörme şansına kavuşuyor.

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