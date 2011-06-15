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Yaşam

İSTANBULLU TAKSİSİNİ SEÇİYOR İSTANBUL (A.A)

15 Haziran 2011 15:48

-İSTANBULLU TAKSİSİNİ SEÇİYOR İSTANBUL (A.A) - 15.06.2011 - İstanbul Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Taksi Tasarım Projesi Yarışması kapsamında, İstanbul halkı, yeni taksi tasarımını belirlemek için oylamaya başladı. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İstanbullu'ya daha konforlu ulaşım hizmeti verebilecek taksilerin tasarlanması amacıyla düzenlenen, Taksi Tasarım Projesi Yarışması'nda son aşamaya gelindi. Teknolojik gelişmelere uygun, yüksek güvenlik ve emniyet tedbirlerine sahip engellilerin de ihtiyaçlarını karşılayabilecek, İstanbul'a özgü bir taksi tasarımının elde edilmesi amacıyla düzenlenen yarışmanın sonucu halk oylamasıyla belirlenecek. Ulusal çapta düzenlenen yarışma, genel taksi, eko-araç taksi, taksi durağı ve taksi iletişim sistemleri tasarımı konularında yapıldı. Yarışmaya, profesyoneller, üniversite öğrencileri ve ortaöğretim teşvik kategorisi olmak üzere üç farklı kategoride yarışmacı katıldı. Jürinin dört konu için belirlediği toplam 20 proje, bugün itibarıyla ''http://taksitasarim.ibb.gov.tr'' internet adresinden oylanabilecek. Oylamalar, 29 Haziran Çarşamba gününe kadar sürecek.  Halk oylamasıyla seçilen projelerin ilanı, 1 Temmuz Cuma günü yapılacak. İstanbullular, daha önce tramvay modelini ve otobüs rengini de seçmişti.

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