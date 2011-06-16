İstanbullu taksisini seçiyor

T24 - İstanbullular genel taksi, eko-araç taksi, taksi durağı ve taksi iletişim sistemleri tasarımı konularında 20 projeyi 29 Haziran'a kadar oylayacak.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Taksi Tasarım Projesi Yarışması kapsamında, İstanbul halkı, yeni taksi tasarımını belirlemek için oylamaya başlıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbulluya daha konforlu ulaşım hizmeti verebilecek taksilerin tasarlanması amacıyla düzenlenen, Taksi Tasarım Projesi Yarışması'nda son aşamaya gelindi.

Teknolojik gelişmelere uygun, yüksek güvenlik ve emniyet tedbirlerine sahip engellilerin de ihtiyaçlarını karşılayabilecek, İstanbul'a özgü bir taksi tasarımının elde edilmesi amacıyla düzenlenen yarışmanın sonucu halk oylamasıyla belirlenecek.

Ulusal çapta düzenlenen yarışma, genel taksi, eko-araç taksi, taksi durağı ve taksi iletişim sistemleri tasarımı konularında yapıldı. Yarışmaya, profesyoneller, üniversite öğrencileri ve ortaöğretim teşvik kategorisi olmak üzere üç farklı kategoride yarışmacı katıldı.

Jürinin dört konu için belirlediği toplam 20 proje, bugün itibarıyla ''http://taksitasarim.ibb.gov.tr'' internet adresinden oylanabilecek. Oylamalar, 29 Haziran Çarşamba gününe kadar sürecek.

Halk oylamasıyla seçilen projelerin ilanı, 1 Temmuz Cuma günü yapılacak.

İstanbullular, daha önce tramvay modelini ve otobüs rengini de seçmişti.