İstanbullu su tüketiminde rekor kırdı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentte 2 Haziran Perşembe günü gerçekleşen 3 milyon 45 bin metreküplük su tüketiminin tarihi rekor olarak kayıtlara geçtiğini bildirdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; İSKİ'den yapılan açıklamada, dünyanın sayılı metropollerinden İstanbul'da nüfus, imar faaliyetleri, sanayi ve ekonomik seviyenin gelişmesine paralel olarak su tüketiminin de artış gösterdiği belirtildi.



Hava sıcaklıklarının artması ve bilinçli su tüketim alışkanlıklarına riayet edilmemesinin de bu miktarı maksimum seviyelere çıkarttığına değinilen açıklamada, henüz yaz aylarının ilk günlerinde tarihi rekorun kırıldığı anımsatılarak, şehre bir günde tam 3 milyon 45 bin metreküp su verildiği kaydedildi. İstanbul'da yazın henüz ilk günlerinde su tüketiminin rekor seviyede olmasının, ilerleyen günlerde bu rakamın da üzerine çıkılabileceği aktarılan açıklamada, günlük su kullanım alışkanlıklarına dikkat edilmesi ve suyun israf edilmemesi istendi.



Açıklamada, İstanbul'un 2007'de 12 milyon 573 bin nüfusa ve günlük 2 milyon 209 metreküp su tüketimine sahip olduğunu anımsatılarak, nüfusun 2016'da 14 milyon 657 bine, su tüketiminin ise 3 milyon 45 bin metreküpe yükseldiği kaydedildi. Bu rakamlara göre İstanbul'un son 10 yıldaki nüfus artış hızı yüzde 16, su tüketimindeki artış ise yüzde 37 olarak kayıtlara geçti.