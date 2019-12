-İSTANBULLU SİNEMASEVERLER FİLME DOYACAK İSTANBUL (A.A) - 09.03.2011 - İstanbul Kültür Sanat Vakfınca (İKSV) 2-17 Nisanda gerçekleştirilecek 30. İstanbul Film Festivali'nde 230 film gösterilecek. Pera Palas Hoteli'ndeki tanıtım toplantısında konuşan İKSV Başkanı Bülent Eczacıbaşı, festivalde dünyanın dört bir yanından filmlerin yer alacağını belirterek, bu yıl festivalin 30. yaşını kutlamanın mutluluğunu yaşadığını kaydetti. Festivalin temellerini atanlar arasında en başta gelen merhum Şakir Eczacıbaşı'nı saygıyla andığını ifade eden Eczacıbaşı, 1982 yazında festival kapsamında başlayan şenliğin bir kuşak sinemacı ve izleyicinin yetişmesine katkıda bulunduğunu söyledi. Eczacıbaşı, festivalde Türkiye ve dünya sinemasının en özgün, çarpıcı ve nitelikli örneklerinin sunulduğunu kaydetti. ''İki haftalık okul'' olarak nitelendirdiği festivalde farklı bakış açıları sunulduğunu, sinema sanatının eşsiz yönlerinin öğretildiğini belirten Eczacıbaşı, festivalin 30 yılı boyunca İKSV'nin de film gibi bir 30 yıl yaşadığını söyledi. Festivalin renkliliğini İstanbul'daki sanatseverlerle paylaşmaktan mutluluk duyduklarını kaydeden Eczacıbaşı, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Hem festival hem de sinemaseverler için büyük anlam taşıyan Emek Sineması'nın kapılarını kapalı görmek bizi mutsuz ediyor. Festivale uzun yıllar ev sahipliği yapmış ve film festivaliyle özdeşleşmiş kültür varlığı olan bu sinemanın korunması ve yaşatılması için konuyu yakından takip etmeyi sürdürmemiz, unutturmamamız büyük önem taşıyor. Gelişmelerin kamuoyuyla daha anlaşılır bir biçimde paylaşılmasını ve bu konuya duyarlı tüm kurum ve kişilerin sürece dahil edilmesini sağlama çabalarımızı sürdürüyor ve bir sonraki festivalde sinemaseverlerin Emek Sineması'na kavuşacağını ümit ediyoruz.'' Eczacıbaşı, başta Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beyoğlu Belediyesi ve sponsor Akbank olmak üzere festivalin gerçekleştirilmesine katkıda bulunan tüm kişi ve kuruluşlara teşekkür etti. Akbank Genel Müdürü Ziya Akkurt da festivalin 30 yıldır başarıyla devam etmesinin ve bir şehirden başlayarak evrensel boyuta taşınmasının önemine işaret ederek, bunun arkasındaki sinemaseverlere ve emeği geçen gizli kahramanlara teşekkür etti. Her şeyin her dakika değiştiği bu günlerde 30 yılın uzun bir süre olduğunu, yerel bir festivali uzun soluklu bir festival haline getirmenin vizyon gerektirdiğini vurgulayan Akkurt, bu vizyonda etkisi olan Şakir Eczacıbaşı'nı rahmetle andığını söyledi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema ve Telif Hakları Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Ülger de İKSV'nin yürüttüğü festivalin 30 yıldır başarıyla devam ettiğini belirterek, festivalin yıldan yıla büyümesi ve kapsamlı programlar geliştirilmesinin kendilerini mutlu ettiğini kaydetti. Ülger, bakanlık olarak festivale desteklerinin süreceğini ifade ederek, festivalin İstanbul ve ülke tanıtımına katkıda bulunduğunu söyledi. Hüseyin Ülger, 1990'lı yıllarda Türk filmlerinin izlenme oranı yüzde 15 iken 2010 yılında yüzde 53'e çıktığını ifade etti. Festivalin bugünlere gelmesinde büyük katkısı olan merhum Şakir Eczacıbaşı'nı saygıyla andığını söyleyen Ülger, katkıda bulunan diğer kişi ve kurumlara teşekkür etti. -FESTİVAL PROGRAMI- Programla ilgili bilgi veren İstanbul Film Festivali Direktörü Azize Tan da geçen yıldan itibaren Şakir Eczacıbaşı anısına yapılmaya başlanan Altın Lale Yarışması'nda sanat, sanatçı konulu filmler ve edebiyat uyarlamalarından oluşan 12 filmin yarışacağını kaydetti. İnsan Hakları Yarışması'nı Avrupa Konseyi'nin iş birliğiyle gerçekleştireceklerini ifade eden Tan, bu kapsamda 10 film gösterileceğini bildirdi. Tan, her yıl bir Türk filmini restore ettiklerini ve bu yıl da ''Üç Arkadaş'' filminin restorasyonunu gerçekleştireceklerini kaydetti. 30 yıl boyunca festivalle büyüyen sinemacı kuşağı bulunduğunu belirten Tan, şöyle konuştu: ''Bu festivalle büyüyen 20 yönetmenden onları etkileyen filmleri seçmelerini rica ettik. Bu filmleri festival kapsamında göstereceğiz. Bu yönetmenlerin İstanbul Film Festivali'ni anlattığı bir kitap hazırladık. Bu kitapta film eleştirmenleri ve festivalin kurucularının yazıları, ayrıca festivale ait fotoğraflar bulunuyor. Festival, 30. yılında sinema ve müzik dünyasının önde gelen iki ismini bir araya getiren benzersiz bir projeye de ev sahipliği yapacak. Fransız sinemasının en özgün yönetmenlerinden Claire Denis ve filmlerinde sık sık beraber çalıştığı İngiliz rock grubu Tindersticks'i 11 Nisanda aynı sahnede buluşturacak. Dünya festivallerindeki genç ustalar, çocuk filmleri de festivalde yer alacak. Toplam 22 bölümde 230 film gösteriminde bulunacağız. Sinema dersleri, paneller yer alacak.'' Festival biletlerinin 19 Martta satışa sunulacağını belirten Tan, filmlerin Atlas ve Beyoğlu sinemaları, Beyoğlu AFM 1 ve 4. salonları, Nişantaşı City's ve Pera Müzesi sinemaları ile Kadıköy Rexx Sineması'nda gösterileceğini bildirdi.