İstanbullu minibüsçüler 'havaraycı' olacak

T24 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Topbaş'ın 'minibüsler kalkacak' açıklamaları havarayı yeniden gündeme getirdi. Minibüsçülerin, 8 noktada kurulacak havarayları işletmesi düşünülüyor.









İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın 'minibüsler kalkıyor' açıklamasının yankıları sürüyor.



Pencap Eyaleti Başbakanı Şahbaz Şerif’in ziyaretinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Topbaş, ninibüs esnafını asla mağdur etmeden, yer yer onları da sisteme otobüslere dahil ederek, kent ulaşımında hizmete devam etmelerini arzu ettiklerini söyledi ve ekledi: "Havaray çalışması yaptığımız bazı hatlara onları da sokmak istiyoruz."



Topbaş şöyle devam etti:



"Minibüs ve taksici esnafının bize güveni var. Onların ekmek teknesidir. Belli bir yaşam tarzı var. Hayattaki imkanlarını ellerinden almayı düşünmüyoruz. Özellikle havaray çalışmamızın olduğu yerlere dahil edeceğiz. Bunların bir tanesi Şişhane’den Kasımpaşa üzerinden Çağlayan’a kadar bir hat var. Oradaki minibüs esnafını mağdur etmemek için onları sisteme dahil etme çalışmamız var. Ataşehir’de de aynı şekilde. Tamamen kalkması değil, bazı noktalarda devam da edebilir. Minibüs esnafı, İstanbul’dan tamamen kalkıyor sanılmasın.”

40 kilometrelik hat



40 kilometreye yakın havaray hattı düşünülüyor. Otobüs A.Ş gibi minibüs esnafının havarayı işletmesi planlanıyro. Şişhane Kasımpaşa üzerinde ve Sefaköy Halkalı üzerinde hat gündemde.

8 noktada düşünülüyor



Havaray 8 noktada düşünülüyor. Anadolu yakasında, Kadıköy-Kartal metro hattına havarayın da bağlanabileceği belirtiliyor.