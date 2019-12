İstanbullu kendi taksisini seçecek

T24 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Topbaş, İstanbul için belirlenecek yeni taksi tasarımlarını halkın oylarına sunacaklarını, beğenilen modeli kente kazandıracaklarını söyledi.



BM Genel Kurulu’nda konuşan ve ABD’deki temaslarını tamamlayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, yurda döndü.

Topbaş, İstanbul'da kullanılacak yeni taksi modelini belirlemek için New York Belediyesi’nin taksiler için oluşturduğu şartnameyi örnek aldıklarını söyledi. Topbaş, “Artık gasp ve cinayetlerin yaşanmadığı güvenli ve konforlu bir taksi modeline geçmek istiyoruz" dedi.

Topbaş gazetecilerin New York taksileri için ihaleye giren Karsan firmasının yaşadığı krizin ne aşamada olduğunun sorulması üzerine, “New York Belediyesi New York taksileriyle ilgili bir çalışma başlattı. Bir yarışma bir değerlendirme aşamasına gelindi. Üç firmadan bahsediliyor. Bunlardan biri de Karsan firması. Karsan’ın tasarım ve şartnameye uygunluğu açısından daha ön plana çıktığını hissettik. Ama bazı çevreler, Karsan’la rekabet edenler farklı değerlendirmeler yaptığını da üzülerek gördük. Bu çevrelerin başka ülkeler ve İran’la çalışması münasebetiyle Karsan’ın ihaleye alınmaması için New York Belediyesi’ne baskı yaptıklarını hissettik. Görüşmelerimiz sırasında New York Belediye Başkanı’na Karsan’ın bu başarılı tasarımının değerlendirilmesi gerektiğinden bahsettik. Bizim de İstanbul’da buna benzer bir çalışmamız olduğunu anlattık. Tabi ki Karsan gibi yerli bir firmamızın üreteceği aracın New York’ta kabul görmesi ülkemiz açısından da çok önemli. Hem istihdama hem ülke ekonomisine katkı sağlayacak olan bu tür projelere destek vermemiz doğrudur diyerek, bu konudaki düşüncelerimizi New York Belediye Başkanı Sayın Bloomberg’e açıkça ifade ettik" diye konuştu.



Tasarımla belirleyeceğiz

İstanbul’daki taksi yeni taksi modeliyle ilgili son durumu da değerlendiren Topbaş, “İstanbul taksileriyle ilgili bir tasarım yarışmamız var. Bununla ilgili çalışmalar yürütülüyor. New York taksileriyle ilgili şartnameyi de aldık değerlendirdik, bazı ilaveler de yaptık. Şu anda bir tasarım çalışmamız var. İleride nasıl adım atacağımızı o tasarımı değerlendirerek belirleyeceğiz. New York’u model alıyoruz. Oradaki çalışmanın ana teması kaliteli, konforlu bilhassa özürlülerin de rahatlıkla kullanabileceği, güvenli araçların oluşturulması. İç mekan ve hacim itibariyle bir şartname konmuş. Biz de İstanbul’da taksilerimizin rehabilite edilmesini istiyoruz. Zaten taksilerle ilgili bir call center oluşturuyoruz. Artık taksilerin daha disiplinli ve güvenli hale gelmeleri, gasp ve cinayetlerin bir daha yaşanmaması için önemli tedbirler getiriyoruz. Taksici esnafımızla da bu çalışmaları birlikte yapıyor, karar alıyor ve birlikte adım atıyoruz. Bu çok kısa sürede gerçekleşmiyor, zaman istiyor. Çünkü tarafların mutabakatı önemli. Ama iyi bir aşamaya geldiğimizi de söyleyebilirim. İstanbul için belirleyeceğimiz yeni taksi tasarımlarını halkın oylarına sunacağız. Beğenilen modeli kente kazandıracağız" şeklinde konuştu.



Alkollü yolcuya yasak var mı?

Başkan Topbaş, “Toplu taşıma araçlarında yolcuları rahatsız edecek derecede alkol alanların toplu taşıma araçlarına alınmaması gibi bir karar aldığı yolunda bir haber çıktı. Bu yeni bir uygulama mı eski bir uygulama mı ?" şeklindeki soruyu cevaplarken de “Bizim Büyükşehir Belediyesi’nin veya UKM’nin bu yönde aldığı bir karar yok. Ama bireysel olarak sürücüler buna benzer davranışlar sergilenebiliyor. Alkollü araç zaten trafik kanununda yasak. Bu bizim dışımızdaki bir kurumun gereği. Yolcu konusunda da bizim aldığımız bir karar yok" dedi.