-İSTANBULLU KADINLAR TAKSİM'DEN HAYKIRDI İSTANBUL (A.A) - 08.03.2011 - Çeşitli siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Beyoğlu'nda yürüyüşler düzenledi. Galatasaray Meydanı'nda toplanan AK Parti İl Kolları üyeleri, ellerinde, ''Bu Dünyanın Yarısı Kadın'' yazılı dövizler taşıyarak, Taksim Meydanı'na doğru yürüdü. AK Parti İl Kadın Kolları Siyasi ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Zümbül Odaman Taşkın, burada kadınlar adına yaptığı açıklamada, kadınların günlük hayatta karşılaştığı sorunların çözümünde, sadece kadın bakış açısıyla ya da sadece kadınlarla değil, erkeklerin de katıldığı bir mücadele anlayışına ihtiyaç olduğunu söyledi. Partisinin kadın kollarının, kadın sorunlarını ülke gündemine taşımak ve çözüme katkı sunmak amacıyla İstanbul'un 39 ilçesine stantlar kurduklarını ifade eden Taşkın, ''Erkeklerde de kadın sorunları ve çözümleri konusunda farkındalık yaratmaya çalışacak, süreci hızlandırmak amacıyla herkesin görüşlerinden faydalanmak için meydanlarda olacağız'' diye konuştu. Soğuk havaya rağmen gerçekleştirilen basın açıklamasına Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir ve AK Parti'nin çeşitli ilçe teşkilatlarının yöneticileri de katıldı. -CHP'Lİ KADINLAR- CHP İl Kadın Kolları üyeleri ve İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezine bağlı bazı avukatlar da Beyoğlu'ndaki İstanbul Barosu önünde toplanarak çeşitli sloganlar eşliğinde Taksim Cumhuriyet Anıtı önüne yürüdü. CHP İl Kadın Kolları Başkanı Fevziye Pehlivan, burada yaptığı açıklamada, kadınların hayatın her alanında eşit insan olarak yer alması için kapsamlı ve karalı bir hükümet politikası ve siyasi iradeye ihtiyaç olduğunu savunarak, ''Önlem alınmadığı için her gün yeni bir kadın cinayetiyle karşılaşıyoruz. Kadınların yoksullaşması, sadakaya muhtaç bırakılması, göçe ve şiddete maruz bırakılmasından utanılmıyor'' dedi. Pehlivan, AK Parti Hükümetinin, ''kadınların asli görevini ev ve çocuk bakımı olarak tanımladığını, kadınlara eş ve anne olmaktan başka yaşam alanı bırakmadığını'' ileri sürdü. İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği Başkanı Avukat Nazan Moroğlu da 8 Martın kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın kaldırılması ve kadın erkek eşitiliğinin sağlanması için gereken talepleri dile getirmek için önemli bir gün olduğunu belirterek, ''Sorunların çözümü için kadınlar hazır. 2011 Genel Seçimi aday listelerinde ilk iki sırada mutlaka bir kadın adaya yer verilmesini ve TBMM'ye en az 185 kadın milletvekilinin seçilmesini istiyoruz''diye konuştu. -''DÜNYA AYNI ANDA ÖRGÜ ÖRME REKORU''- 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, 151 kadın, ''Dünya Aynı Anda Örgü Örme Rekoru''na imza attı. Sultangazi Belediyesince ''Dünya Kadın Rekorları'' çerçevesinde gerçekleştirilen organizasyona katılan kadınlar, bir yandan rekora imza atarken, diğer yandan da birbirleriyle yarıştı. Salonda kendileri için hazırlanan masalara oturan kadınlar, aynı anda başladıkları yarışta tığ ve şişleriyle, sıra boyu 70 ilmekten oluşan çocuk beresi ördü. İlk 3'e girenlere ödül olarak halı, tencere seti ve fotoğraf makinesi verildi. Kadınlar, yarışmada ördükleri bereleri Sultangazi Belediyesi tarafından yardıma muhtaç insanlar için kurulan ''Elden Ele Yardım Merkezi''ne bağışladı. Dünya Kadın Rekorları Jüri Başkanı Prof. Dr. Orhan Kural, psikologların, kadın, erkek ayırmadan insanlara rahatlamaları için yün örmeyi tavsiye ettiğini söyledi. Kural, kadınlara evde dizi ve yarışma programlarını izlemek yerine, yün örerek üretken olmalarını tavsiye etti. Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay da Türkiye'nin Dünya Kadınlar Günü'nü 1984 yılından itibaren kutlamaya başladığını ifade ederek, kadınları sadece bir gün değil, her gün el üstünde tutmak gerektiğini kaydetti. Konuşmaların ardından Kural, Dünya Kadın Rekorları jüri üyeleriyle birlikte 151 kadının aynı anda örgü ördüğünü onayladıklarını, bu etkinliğin bir rekor olduğunu açıkladı.